2019年01月29日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

MICHAEL Michael Kors鮮紅色玫瑰鉚釘裝飾肩包（上）1萬2800元、玫瑰鉚釘皮夾7000元。（MMK提供）

Salvatore Ferragamo豬年紅色造型絲巾，1萬4900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Valentino Garavani Landscape Candystud花卉圖騰托特包，17萬6000元。（VALENTINO提供）

VERSACE 2019農曆年限定系列Versace Icon金屬鏈帶肩背包，台北101專賣店限量上市，8萬1000元。（VERSACE提供）

Salvatore Ferragamo豬年象牙白造型絲巾，1萬4900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Diane von Furstenberg長袖紅色真絲印花裹身裙，1萬5500元。（DVF提供）

marimekko Katleija紅色五分袖洋裝，1萬1580元。（marimekko提供）

農曆新年將至，精品除了推出特別系列歡慶闔家團圓的美好時光，更用綻放的鮮豔花卉圖騰，提前為春日來臨締造浪漫氛圍。

金紅色為主調

狂野大膽的VERSACE，選擇復刻90年代輪廓的Versace Icon包款為基礎，並以喜氣的金紅為主調，搭配手繪巴洛克花卉及梅杜莎、吉祥豬與暖陽標誌，洋溢濃濃中國風。

同樣來自義大利的VALENTINO，2019早春配件承襲系列中縈繞的懷舊靈感，取材自檔案庫絲巾的字樣及各色皮革拼貼而成的嬌柔花卉圖案，穿插代表性的鉚釘裝飾，構成一幅動人的時尚風景。Salvatore Ferragamo則直接把可愛的手繪小豬圖騰融入經典彩繪印花絲巾中，帶來生動繽紛的春之暖意。

優雅不失華麗

而以印花聞名的紐約設計師品牌Diane von Furstenberg，更刻意為經典裹身裙注入大紅底色，搭配復古蠟染風格的蓮花、桂花等花卉圖騰，打造優雅與知性兼具的氣質單品。

個性十足的MICHAEL Michael Kors，在年節系列中端上熱銷款Rhea Zip後背包、Mott相機包等配件，且於表面以鉚釘勾勒出盛開的玫瑰花朵圖騰，為視覺增添一絲華麗筆觸。

來自芬蘭的設計師品牌marimekko，新年也祭出招牌unikko罌粟花卉、Katleija印花，以紅粉雙色交織出花團錦簇的節慶氣息。

(中國時報)