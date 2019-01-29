艾瑪史東穿金踩銀 帥氣甜美
女星愛莉森布里以一襲黑色MIU MIU禮服現身，平肩設計與其背後誇張的蝴蝶結造型爭相呼應，對比出暗黑系的浪漫造型。（CFP）
入圍最佳女配角獎項的艾瑪史東選穿LOUIS VUITTON褲裝出席，上半身的不對稱剪裁搭配頸部綁帶細節，個性中略帶甜美。（CFP）
身為本屆典禮大使的美國女星Yara Shahidi，換上粉色FENDI禮服迎戰，亮片連身褲外搭紗質長裙，格外貼合她的年輕形象。（CFP）
今年美國演員工會大獎星光大道改採鋁箔打造的「銀」毯，打破過往紅地毯的既有形式，搭配與背景同色系的銀色布幕，營造一片星光熠熠的銀色世界，亦富含慶祝盛事邁入四分之一世紀的美好寓意。
女星們不負眾望端出吸睛禮服亮相，除了使出固定深V、開衩等慣用性感技倆外，更在肩膀設計上大做文章，極盡所能搶占視覺焦點。以電影《真寵》（The Favourite）入圍最佳女配角獎項的艾瑪史東（Emma Stone），選穿LOUIS VUITTON褲裝出席，上半身不對稱剪裁搭配頸部綁帶細節，個性中略帶甜美。而演出《瘋狂亞洲富豪》的華裔英國女星陳靜（Gemma Chan），依舊維持紅毯資優生成績，身著單肩設計的優雅粉色Oscar de la Renta禮服亮相，如花瓣盛開的裙襬，可謂豔冠群芳。
憑《GLOW：華麗女子摔角聯盟》入圍喜劇類影集最佳女主角的愛莉森布里（Alison Brie），則以一襲黑色MIU MIU禮服現身，平肩設計與其背後誇張的蝴蝶結造型爭相呼應，對比出暗黑系的浪漫造型。身為本屆典禮大使的美國女星Yara Shahidi，換上粉色FENDI禮服迎戰，亮片連身褲外搭紗質長裙，格外貼合她的年輕形象，自肩上流瀉而下的鑽飾薄紗款袖，更為整體飄出一絲仙氣。
(中國時報)
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