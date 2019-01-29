才女鬼鬼 愛美玩造型

2019年01月29日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

Folli Follie女表，7290元。（Folli Follie提供）

Folli Follie MISS Heart4Heart項鍊，8990元。（Folli Follie提供）

鬼鬼不僅會演戲、唱歌，還對服裝設計和造型感興趣，佩戴Folli Follie幸運草長耳環和戒指，長耳環在耳際搖曳生姿、風情萬種。（攝影／JOJ PHOTO，服裝提供／MARYLING）

Folli Follie DESIRE DROPS耳環，4690元。（Folli Follie提供）

Folli Follie MISS Heart4Heart長耳環，7290元。（Folli Follie提供）

鬼鬼（吳映潔）多才多藝，會演戲、會唱歌，還會主持節目，殊不知她還會服裝設計。日前她在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演小貓女Bonnie，為了求戲好，她參與其中一套MV橋段的戲服設計，不僅自掏腰包為自己和伴舞舞群打造服裝，還親自釘縫亮片，花了不少心思。

可愛俏皮轉性添成熟女人味

鬼鬼笑說，因為愛美，她對服裝設計很感興趣，不僅下功夫研究自己的造型裝扮，閒暇時也會關注時尚趨勢。「我的個性比較求好心切，能和造型師一起設計服裝，把我最好的一面呈現出來，更有成就感。」

事實上，鬼鬼多年前就成立潮牌「Ghost Emma」，走可愛俏皮的路線，但又不失街頭潮流的前衛設計風格，而她本人就是品牌的最佳代言人，目前在台北市大安區的服飾店販售，擁有不少忠實粉絲。

這回鬼鬼進棚拍攝Folli Follie時尚專題，身穿風格簡約優雅的MARYLING女裝，與她平日可愛搞怪、色彩繽紛的衣著風格大不相同，一反昔日的俏皮淘氣，多了幾分成熟女人味。

Folli Follie幸運草迎好運

Folli Follie秋冬主打經典的四葉幸運草Heart4Heart系列，既可帶來好運，且外型像4顆愛心圖騰，一款純銀鑲嵌閃亮方形切割鋯石的長耳環，隨著律動搖曳生姿，嫵媚動人。另一款帶有民俗風情的Style Drops系列則以Paisley變形蟲圖騰為飾，Paisley自古即是旺盛生命力的象徵，也是相當百搭的飾品。

(中國時報)