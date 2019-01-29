丫頭翻身 當4品牌老闆

2019年01月29日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

PUMA BASTKET CRUSH Emboss （自由白），2780元。（PUMA提供）

PUMA BASTKET CRUSH Emboss，（愛戀粉），2780元。（PUMA提供）

PUMA Basket Crush，2780元。（PUMA提供）

丫頭（詹子晴）透露自己是鞋控，最多時擁有400雙鞋款，表示「找到對的鞋就像找對另一半。」（吳奕萱攝）

丫頭（詹子晴）受邀演繹PUMA BASTKET CRUSH性格女力系列，出身黑澀會美眉的她，自嘲以前是「音效」工具，只會靠娃娃音在現場發聲，當時認為自己缺乏才藝，極度缺乏自信，後來勇敢走出舒適圈嘗試主持、投資副業，意外闖出一條路，現在已是經營手搖杯、餐酒館、燒肉店、日式料理4個品牌的老闆。

談到愛情，丫頭大方表示現在非常幸福，和前警政署長兒子王惟立（William）經歷分手又復合，她肯定兩人日後一定會結婚。當時男友求復合，特別送她一個蛋糕，上面有著車子、房子的圖案，但蛋糕缺了一角，這個缺角，代表的就是男方。丫頭甜蜜解釋：「他說我什麼都有了，有事業，也買房買車，就是還缺了他的愛。」浪漫告白使兩人再也無法分開。

開設手搖杯店「不要對我尖叫」，醜美的文青插畫是其特色，目前也開到第16家分店，遍及海外。丫頭感嘆服務業不容易，曾因員工忙碌時沒有笑容就被客訴，令她相當心疼。她也鼓勵年輕人把握30歲前的青春時光，不要怕失敗、勇敢去闖蕩，才不會後悔人生在流失。

私下是鞋控的她，認為鞋子是個人品味的最好展現，家裡最多擁有達400多雙鞋，還曾參加潮鞋店的限量投籤，但沒一次抽到過。而男友相對的非常不潮流，連T-Shirt都可以買5件同款同色，只好靠丫頭多幫他買衣服。已互認家人的彼此，在送禮時不太會買項鍊、耳環這種較外表的禮物，反而是買打電話易付卡這種實用性的東西，真情愛意滿滿。

(中國時報)