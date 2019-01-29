2019年01月29日 04:11 中國時報 林清玄

林清玄時報文學獎得獎紀錄

是冬天剛剛走過，春風躡足敲門的時節，天氣像是晨荷巨大葉片上渾圓的露珠，晶瑩而明亮，颱風草和野薑花一路上微笑著向我們招呼。

媽媽一早就把我喚醒了，我們要去趕一場盛會，在這次媽祖生日盛會裏有一場過火的盛典，早在幾天前我們就開始齋戒沐浴，媽媽常兩手撫著我瘦弱的肩膀，幽幽地對爸爸說：「媽祖生時要帶他去過火。」

「火是一定要過的。」爸爸堅決地說，他把鋤頭靠在門側，掛起了斗笠，長長歎一口氣，然後我們沒有再說什麼話，就圍聚起來吃著簡單的晚餐。

從小，我就是個瘦小而憂鬱的孩子，每天爬山涉水並沒有使我的身體勇健，父母親長期墾荒拓土的恆毅忍艱也絲毫沒有遺傳給我。

爸爸曾經為我做過種種努力，他一度希望我成為好獵人，每天叫我背著水壺跟他去打獵，我卻常在見到山豬和野猴時嚇得大哭失聲，使得爸爸幾度失去他的獵物，然後就撐著雙管獵槍緊緊摟抱著我，他的淚水濡濕我的肩胛，喃喃地說：「怎麼會這樣，怎麼會生出這樣的孩子……」

他又寄望我成為一個農夫，常攜我到山裏工作，我總是在烈日燒烤下昏倒在正需要開墾的田地裏，也時常被草叢中竄出的毒蛇嚇得屁滾尿流，爸爸不得不放下鋤頭跑過來照顧我。醒來的那一刻我總是聽到爸爸長長而悲傷的歎息。

我也天天暗下決心要做一個男子漢，慢慢的，我變得硬朗了，爸媽也露出欣慰的笑容，可是他們的努力和我的努力一起崩潰了，在我孿生的弟弟十歲那年死的時候。

眼見到和自己一模一樣的弟弟死去，我竟也像死去一半了，失去了生存的勇氣，我變成一個失魄的孩子，每天眉頭深結，形銷骨立，所有的醫生都看盡了，所有的補藥都吃盡了，換來的仍是歎息和眼淚。

然後爸爸媽媽想到神明。想到神明好像一切希望都來了。

神明也沒有醫好我，他們又祈求十年一次的大過火儀式，可以讓他們命在旦夕的兒子找到一閃生命的火光。

我強烈地惦懷弟弟，他清俊的臉容常在暗夜的油燈中清晰出來，他的臉是刀鑿般深刻，連唇都有血一樣的色澤。我們曾臍帶相連地度過許多快樂和淒苦的歲月，我念著他，不僅因為他是我的兄弟，而是我們生命血肉的最根源處緊緊糾結。

弟弟的樣貌和我一模一樣，個性卻不同，弟弟強韌、堅毅而果決，我是憂鬱、畏縮而軟弱，如果說爸爸媽媽是一間使我們溫暖的屋宇，弟弟和我便是攀爬而上的兩極植物，弟弟是充滿霸氣的萬年青，我則是脆弱易折的牽牛，兩者雖然交纏分不出面目，又是截然不同，萬年青永遠盎然充滿熾盛的綠意，牽牛則常開滿憂鬱的小花。

剛上一年級，弟弟在上學的長途中常常負我涉水過河，當他在急湍的河水中苦涉時，我只能仰頭看白雲緩緩掠過。放學回家，我們要養雞鴨，還要去割牧草，弟弟總是搶著做工，把割來的牧草與我對分，免得回家受到爸媽責備的目光。

弟弟也常為我的懦弱吃驚，每次他在學校裏打架輸了，總要咬牙恨恨地望我。有一回，他和班上的同學打架，我只能縮在牆角怔怔地看著，最後弟弟打輸了，坐跌在地上，嘴角淌著細細的血絲，無限哀怨地凝睇著他無用的哥哥。

我撐著去找他，弟弟一把推開我，狂奔出教室。

那時已是秋深了，相思樹的葉子黃了，灰白的野芒草在秋風中雜亂地飛舞，弟弟拚命奔跑，像一隻中槍驚惶而狂怒的白鼻心，要藉著狂跑吐盡心中的最後一口氣。

「宏弟，宏弟。」

我嘶開喉嚨叫喊。弟弟一口氣奔到黑肚大溪，終於力盡了頹坐下來，緩緩地躺臥在溪旁，我的心凹凸如溪畔團團圍住弟弟的亂石。

風，吹得很急。

等我氣喘吁吁趕到，看見弟弟臉上已爬滿了淚水，一張臉濕糊糊的，嘴邊還凝結著褐暗色的血絲，臉上的肌肉緊緊地抽著，像是我們農田裏用久了的幫浦。

我坐著，弟弟躺臥著，夕陽斜著，把我們的影子投照在急速流去的溪中。

弟弟輕輕抽泣很久，抬頭望著天雲萬疊的天空，低啞著聲音問：

「哥，如果我快被打死了，你會不會幫助我？」

之後，我們便緊緊相擁放聲痛哭，哭得天都黃昏了，聽見溪水潺潺，才一言不發走回家。

那是我和弟弟最後的一個秋天，第二年他便走了。

爸爸牽我左手，媽媽執我右手，在金光萬道的晨曦中，我們終於出發了。一路上遠山巔頂的雲彩千變萬化，我們對著陽光的方向走去，爸爸雄偉的體軀和媽媽細碎的步子伴隨著我。

從山上到市鎮要走兩小時的山路，要翻過一座山涉過幾條溪水，因為天早，一路上雀鳥都被我們的步聲驚飛，偶爾還能看見刺竹林裏松鼠忙碌地跳躍，我們沒有說什麼話，只是無聲默默前行，一直走到黑肚大溪，爸爸背負我涉過水的對岸，突然站定，回頭悵望迅即流去的溪水，隔了一會兒說：

「弟弟已經死了，不要再想他。」

「爸爸今天帶你去過火，就像剛剛我們走水過來一樣，你只要走過火堆，一切都會好轉。」

爸爸看到我茫然的眼神，勉強微笑說：

「只不過是一個小小的火堆罷了。」

我們又開始趕路，我側臉望著母親手挽花布包袱的樣子，她的眼睛裏一片綠，映照出我們十幾年墾拓出來的大地，兩個眼睛水盈盈的。

我走得慢極了，心裏只惦想著家裏養的兩隻藍雀仔，爸爸索性把我負在背上，愈走愈快，甚至把媽媽丟在遠遠的後頭了。

穿過相思樹林的時候，我看到遠方小路盡頭處有一片花花的陽光。

一個火堆突然莫名地閃過我的腦際。

抵達小鎮的時候，廣場上已經聚集了黑壓壓的人頭，這是小鎮十年一次的做醮，騰沸的人聲與笑語嗡嗡地響動。我從架滿肥豬的長列裏走過，豬頭張滿了蹦起的線條，豬口裏含著鮮新金橙色的橘子，被剖開肚子的豬仔們竟微笑著一般，怔怔地望著溢滿欣喜的人群。

廣場的左側被清出一塊光潔的空地，人們已經圍聚在一起，看著空地上正猛烈燃燒的薪材，爸爸告訴我那些木材至少有四千斤，火舌高揚沖上了湛藍的天空，在畢畢剝剝的材裂聲中我彷彿聽見人們心裏狂熱的呼喊，人人的臉蛋都烘成了暖滋滋的新紅色。兩個穿著整齊衣著的人手拿丈長的竹竿正挑著火堆，挑一下，飛揚起一陣煙灰，火舌馬上又追了上來。

一股剛猛的熱氣撲到我臉上，像要把我吞噬了。媽媽拉我到懷中，說:「不要太靠近，會燙到。」正在這時，廣場對角的戲臺咚咚嗆嗆地響起了鑼鼓，扮仙開始，好戲就要開鑼了。

咚咚嗆嗆，咚咚嗆，柴火慢慢小了，剩下來的是一堆紅通通的火炭，裂成大大小小一塊塊，堆成一座火熱的炭山。我想起爸爸要我走火堆，看熱鬧的心情好像一下子被水澆滅了。

「司公來了！司公來了！」人群裏響起一陣呼喊，壅塞的人群眼睛全望向相同的方向，一個身穿黑色道袍頭戴黑色道帽的人走來，深濃的黑袍上罩著一件猩紅色的綢緞披肩，黑帽上還有一枚鮮紅色的帽粒。

人群讓開一條路，那個又高又瘦的紅頭道士踏著八卦步一搖一擺地走進來，臉上像一張毫無表情的畫像。

人們安靜下來了。

我卻為這霎時的靜默與遠處噪鬧的鑼鼓而微微的顫抖。（待續）

(中國時報)