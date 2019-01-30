韓流紅包夯爆！民眾排隊7小時 甘之如飴

2019年01月30日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

政治人物發紅包超級比一比

暖心韓市長！ 不忍孕婦等嘸紅包 當場再加碼

韓流越吹越旺！高雄市長韓國瑜首發過年紅包，原本印製20萬份，但全台各地搶著要，追印到30.5萬份仍供不應求，就連綠委也跟風討來發，做足選民服務力保連任。有民眾搶領韓流紅包，凌晨4時起摸黑排7小時也甘之如飴，網拍行情更飆百倍，政壇無出其右。

南包北發 紅包政治顯學

下周一就除夕過年了，政壇最近興起紅包袋政治學，除了各縣市都有首長人發放祝賀春節紅包袋，政壇有意角逐2020總統大位者，也競相走春發放討喜紅包袋，以爭取更多民眾支持。

綜觀全台春節紅包熱，就屬韓流紅包袋最夯到爆，看看「南包北發」盛況，即可窺見一二。台北市議員鍾小平服務處電話最近被打爆，上百人指定要韓國瑜紅包及春聯，他29日親自出馬南下向韓當面討紅包，最後討到200份，總算有「顏面」見選民。國民黨發言人洪孟楷則將韓流春聯拿到淡水發放，民眾排1、2個小時也甘願，一發放很快就發光光。

韓國瑜走廟發紅包，處處人氣爆棚，民眾非拿到「韓流親自加持」版的紅包不可。日前到前鎮鎮南宮發紅包，從巷頭排到巷尾，一眼望去是無盡的人龍，近3000人瘋韓流，頭香更是凌晨4時來報到，但紅包數量有限，上百人向隅空歡喜一場，韓國瑜也只能說抱歉。

30.5萬份 綠委也討來發

韓流紅包袋外頭寫著「恭喜發財，高雄發大財」，裡頭小卡有Q版韓國瑜拜年圖像，並放置1枚10元硬幣，配合豬年祝福大家「諸事大吉2019」。

據悉，韓流紅包原本印製20萬份，每份成本12.5元，民眾索取踴躍，硬是追加到30.5萬份，目前僅剩5萬份，將陸續於韓國瑜過年走春17個行程至梓官、大寮、鳳山等地發放，民眾仍有機會取得，至於春聯則只印3萬份。

紅到海外 僑胞喊話爭取

韓流紅包也成選民檢視民代服務的一環，全台不分藍綠立委、議員爭相透過關係向高雄市府討紅包，更有人搶配額搶到快吵架，極盡可能幫選民爭取到，但數量有限，已開放授權可自行印製，海外僑胞也紛紛喊話「幫我留一個」。

對於全台瘋搶韓流春聯，韓國瑜笑說，雲林、嘉義等地都在要，他甚至覺得「台北人貼高雄發大財會不會怪怪的？」有點不太好意思，但大家不以為意，「可能全台都想發大財吧！」

相較蔡英文總統1元紅包33萬份、行政院長蘇貞昌2萬份，韓國瑜準備30.5萬份紅包，堪稱總統級規格，有民眾轉手網拍，開出1份1000元也筆筆成交，印證韓流仍是當今顯學，想趕流行得想辦法討到韓流紅包。

(中國時報)