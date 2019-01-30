新一輪貿易談判前 拋震撼彈！美控華為23罪 要求引渡孟晚舟

2019年01月30日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美起訴華為與孟晚舟

陸美新一輪貿易談判即將登場，美國政府卻在此時拋出重磅震撼彈！司法部和聯邦法院，28日以妨礙司法、竊取商業機密等共計23項刑事罪名，起訴華為、兩家子公司及上月在加拿大被捕並獲保釋的財務長孟晚舟。據加國媒體報導，加國司法已接獲美國引渡孟晚舟的正式要求。華為否認所有遭控罪名，陸外交部更表示，堅決捍衛陸企合法正當權益。

華府大陣仗起訴

司法部在華府舉行跨部會記者會，出席者包括代理司法部長惠特克、國土安全部長尼爾森、商務部長羅斯、聯邦調查局長雷伊等11人。惠特克開門見山說，華為違法持續至少10年，且涉及高層，華為「厚顏無恥濫用美國企業和金融機構，威脅全球市場」，美方要求北京當局應就陸企犯罪活動採取行動。聯邦檢察官唐諾霍更嚴詞譴責華為「靠說謊和欺騙策略經營並擴大業務。」

起訴的23項刑事罪名中，13項由紐約東區（布魯克林）聯邦法院提出，被告包括孟晚舟、華為、子公司華為設備和（香港）星通技術，罪名包括金融詐欺、電信詐欺、共謀洗錢、妨礙司法等。起訴書指控華為涉嫌誤導跨國銀行及美國政府，混淆母公司與子公司的關係，讓對方誤以為兩家公司各自獨立，以藉此和伊朗經商，違反了美國對伊朗制裁的《國際緊急經濟權力法》。

遭西雅圖法院起訴的被告為華為及華為設備，10項罪名包括竊取商業機密、電信詐欺和妨礙司法。當局指控華為從2012至14年，涉嫌竊取美國電信業者T-Mobile華盛頓州實驗室內部用於測試智慧手機的「Tappy」專利機器人技術，甚至對盜取機密有功的員工發獎金。

陸譴責美加抹黑

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，她去年12月1日在溫哥華被捕，10天後以1千萬加元交保，她29日將就是否更改保釋條款出庭。惠特克指出，華為案嚴重性非同小可，司法部確定會在近日內向加國提出引渡要求。要求引渡的最後期限為1月30日，美國預料在那之前會提交申請，而據加拿大廣播公司（CBC）報導，加國已接到美國的正式要求。

《華盛頓郵報》報導，若孟晚舟真被引渡至美國且被判有罪，她恐將面臨最高30年以上徒刑。

針對美方大動作起訴陸企及其高層，大陸外交部發言人耿爽昨天指出，美方動用國家力量抹黑、打擊特定中國企業，背後有極強政治企圖和操弄，北京強烈敦促美方停止對華為在內陸企的無理打壓，他也譴責美加濫用兩國間的雙邊引渡條約，嚴重侵犯大陸公民合法權益。

華為則發布聲明稱，對美國政府針對華為提出的指控感到失望，且並不知曉孟女士有任何不當行為，相信美國法院會得到相同結論。

儘管美國商務部長羅斯強調，對華為和孟晚舟的起訴是執法行動，與陸美貿易談判無關，也不影響雙方磋商，但因時間點太過敏感，恐將進一步加深陸美間的緊張情勢，也為貿易談判的前景增添更多的不確定性。

(中國時報)