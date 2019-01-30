新聞透視》華為案越演越烈！陸美較勁 台應力求脫離暴風圈

2019年01月30日 04:11 中國時報 孫昌國

2019年影響世界經濟、全球化走向的陸美較量，以大陸副總理劉鶴剛抵達華盛頓，美國多個部門就大陣仗召開聯合記者會起訴華為的形式上演。美方攻勢凌厲，從貿易戰、科技戰到聯合盟友的法律戰不斷擴大戰場，大陸顯然也做了最好的準備，最壞的打算。兩大強權的較勁，正處於暴風雨來臨前的寧靜！台灣應該力求脫離暴風圈而不是主動配合美方發動的科技戰，傷害台灣企業的利益同時冒最後捲入漩渦不能自拔的風險。

5G成新型軍備競賽

美國司法部、商務部、聯邦調查局、國土完全部、聯邦檢察官共同出席記者會本身就非比尋常。尤其是為了對付一家高科技公司。這可以看做美國副總統彭斯發表「討陸檄文」第一波政治攻勢後，第二波科技層面的「宣戰」。大陣仗的背後顯示美國行政部門對阻止華為引領5G未來達成了共識。白宮認定任何主導5G技術的國家，都將在本世紀擁有經濟、情報和軍事上的優勢，而美國必須在這場「新型軍備競賽」中維持美國優先。

華為案以法律案講政治

紐約時報最近一系列有關華為的報導可以證實，美國的國安和網路安全權威早就對華為的源代碼進行了詳細的審查，尋找是否藏有「後門」，經過仔細檢查，專家認為華為安裝在其網路控制軟體上的代碼並非惡意。這代表美國的情報、資安、通訊相關專家早就對華為進行嚴密的監控。但提不出具體的證據證明華為危及美國的國家安全。加拿大駐華大使麥家廉因為講了真話而被迫下台，也凸顯了西方「講政治」的一面。展望未來，美國聯合盟友阻止華為的動作不但不會減弱，對一帶一路的攻擊也將加劇。

陸美貿易戰經過幾輪較量已經走向深水區。目前外界看到的情況幾乎是美國強勢地不斷在各個層面要求北京做出實質改變，但並沒有對造成「不公平貿易」的美國自身的問題做出檢討，雙邊的問題好像責任完全在北京一方。美國為逼迫大陸進行讓步，已經在關稅、貿易、科技、台灣等議題上對北京進行施壓。一般而言，兩個核大國之間的競爭，不會走極端，因為攤牌的結果太沉重。美國出牌如此凌厲和不留後路，合理的解釋是自身遭遇了重大而難以啟口的問題，高企的國債負擔如果未來再失去高科技的壟斷地位後果將不堪設想。大陸願意「委屈求全」，應當是看出了美國的問題，也不想過早的攤牌。對北京而言，時間越拖下去越有利。當然北京的「以拖待變」策略也可能被華盛頓決策者看出了，所以出招更加凌厲狠毒。

勿因選舉掀台海波瀾

客觀來說，大陸具備籌碼和實力和美國對抗，如果接下來的貿易談判破局，意味著兩國陷入「修昔底德陷阱」的機率大增，雙方經貿關係也可能邁向硬脫鉤的路徑。一旦如此，台灣將在經貿和安全上立刻面對極為凶險的局面，兩岸高度整合的產業鏈不但首當其衝，更將衝擊台灣的安全。民進黨做為執政黨，應該正視海峽兩岸關係法學研究會祕書長、清華大學研究員尹寶虎最近的發言，他稱「修昔底德陷阱一旦成真，勢必會在台海爆發戰火，戰場勢必首先發生在台灣島上」的論述不應該被政府高層視為危言聳聽。

蔡英文總統真的應該學習南韓總統文在寅帶領朝鮮半島遠離戰爭的意志和手腕，勿因選舉考量在兩岸掀起波瀾。

(中國時報)