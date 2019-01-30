更新保釋條件 孟晚舟今出庭應訊

2019年01月30日 04:11 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

保釋中的華為公司首席財務長孟晚舟預計加國當地時間星期二（29日）出庭應訊，出席法庭對可能修改保釋條件舉行庭審。

根據加拿大大不列顛哥倫比亞省高等法院公布的資訊，孟晚舟將在星期二出庭。

加拿大當局應美國引渡申請去年12月1日逮捕孟晚舟，法庭12月11日同樣台的保釋申請，條件是孟晚舟佩戴GPS全球定位器，接受不間斷的監視，並且交出護照，交付1000萬加元的保釋金，晚上11點和早上6點之間不能外出。

根據加拿大法庭此前在保釋庭審上作出的決定，孟晚舟預計2月6日到庭，出席法庭對美國引渡要求進行的庭審。

(中國時報)