更新保釋條件 孟晚舟今出庭應訊
保釋中的華為公司首席財務長孟晚舟預計加國當地時間星期二（29日）出庭應訊，出席法庭對可能修改保釋條件舉行庭審。
根據加拿大大不列顛哥倫比亞省高等法院公布的資訊，孟晚舟將在星期二出庭。
加拿大當局應美國引渡申請去年12月1日逮捕孟晚舟，法庭12月11日同樣台的保釋申請，條件是孟晚舟佩戴GPS全球定位器，接受不間斷的監視，並且交出護照，交付1000萬加元的保釋金，晚上11點和早上6點之間不能外出。
根據加拿大法庭此前在保釋庭審上作出的決定，孟晚舟預計2月6日到庭，出席法庭對美國引渡要求進行的庭審。
(中國時報)
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