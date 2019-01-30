中情局長列席 討論華為案！參院將開聽證會 施壓一波接一波
華府對北京的施壓和指控一波接一波！美國參議院情報委員會29日將特別舉行聽證會，邀請美國中情局（CIA）局長哈斯波和相關單位報告，焦點集中於網路攻擊和網路情蒐對美國國安的威脅，並將會討論大陸通信巨頭華為對於世界的影響。
美國28日高調舉行記者會，公布對華為及華為財務長孟晚舟的起訴罪名。出席記者會的包括代理司法部長惠特克、商務部長羅斯、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊及國土安全部長尼爾森等。
尼爾森說：「華為及其財務長孟晚舟違反美國法律，並從事破壞美國安全的金融欺詐活動。他們蓄意進行數以百萬美元計的交易，直接違反伊朗貿易制裁規則，這類行為不會被容忍。」
惠特克則表示，「就像我在（2018年）8月告訴中國官員那樣，中國應該讓其公民和公司遵守法律。」
羅斯也說：「多年來中國公司違反我國出口法律並破壞制裁，經常利用美國的金融系統來幫助他們的違法活動。這一切將會終止。與歷屆政府相比，川普政府對那些違反我國出口控制法律者的打擊都更為嚴厲，這種嚴厲將持續下去。」羅斯並稱，對華為的指控「完全獨立」於與陸方正在進行的貿易談判。
瑞伊稱，「這些指控表明，在尋求不公平經濟競爭優勢的時候，華為明顯無視我們的法律以及國際商業準則。」「華為這樣的公司，對我們的經濟和國家安全都構成威脅。」
去年9月，哈斯波曾在演說中稱，大陸正在努力削弱美國的影響力，CIA將密切監察北京的全球意圖。CIA正準備擴大在全球的勢力，以消除所謂「情報鴻溝」，應對俄國與大陸與日俱增的威脅。
(中國時報)
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