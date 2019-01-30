陸嗆美 立即撤銷引渡孟晚舟
針對美國正式向加拿大提出引渡華為公司副董事長孟晚舟，大陸對孟晚舟案發展接連兩次強硬回應，凸顯北京高度不滿。大陸外交部昨表示，美方不顧陸方嚴正交涉執意提出引渡要求，大陸強烈不滿和堅決反對，再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令及引渡要求；並敦促加方立即釋放孟晚舟，不要為美火中取栗。
事實上，大陸外交部昨日上午就先以「聲明稿」表達對美司法部起訴華為及孟晚舟的立場，下午則以記者會的形式再度抨擊美方。大陸外交部發言人耿爽指出，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的大陸企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄；強烈敦促美方停止對包括華為在內大陸企業的無理打壓。陸方將堅決捍衛大陸企業合法、正當權益。
華為也第一時間發表聲明，「對美國政府提出的指控感到非常失望」，孟晚舟被捕後，華為嘗試與美國司法部就有關調查進行討論，但被美方拒絕，對方亦沒有給出任何理由。華為再次否認子公司或附屬機構有違反美國法律，強調公司並無犯下起訴書提出的多項罪名，亦不知道孟晚舟有任何不當行為，相信美國法院最終會得出相同結論。
華為更直言，華盛頓西區法院關於商業秘密案件的相關民事訴訟，早已和解，而早前西雅圖陪審團也對與商業秘密有關的訴訟申請，作出華為不存在主觀惡意、無需賠償的裁決。
(中國時報)
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