苗圩代喊冤 技術爭議應找聯電

2019年01月30日 04:11 中國時報 王嘉源 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰為半導體產業成長前景添陰霾。繪圖晶片大廠輝達（Nvidia，大陸譯英偉達）因大陸需求疲軟，大刀砍財測，引發28日美股半導體類股重挫，台積電29日股價也大跌。另針對福建晉華遭美制裁，大陸工信部部長苗圩則稱，若有技術爭議，應該找其合作夥伴台灣聯電負責，晉華是無辜的。

貿易戰對美企的衝擊在第四季財報中浮現。晶片製造商輝達將第四財季營收預估值大幅調降5億美元，理由是大陸需求疲軟和雲端運算業務遇到波折。受此影響，該公司此前已大跌的股價28日再挫13.82％，美國費城半導體指數則重跌2.09％，台積電在美國ADR也下挫1.84％。台積電加上傳出有晶圓瑕疵，導致股價今日重挫2.84％。

另據香港《信報》報導，2018年10月底福建晉華集成電路被美國列入出口管制實體清單，該公司已正式向美商務部提出，要求從名單中除名。對此，大陸工信部部長苗圩29日表示，美商務部濫用出口管制措施，以所謂「可能使用了來自美國的技術，威脅到了美國的軍事系統基本供應商的長期生存能力」為由，對福建晉華實施出口管制，陸方認為這是站不住腳的。

苗圩稱福建晉華是一家還在建設過程當中、產品還沒有量產的企業。他指出，實際情況是美國的美光公司2017年在美國對台灣聯電和福建晉華提告。福建晉華本身並沒有技術，公司透過技術轉讓的方式，獲得來自聯電的DRAM技術。因此「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的」。

他提到，對於晉華和美光之間的糾紛，陸方認為是企業關於智慧財產權方面的糾紛，這可以由企業之間自主決策。事實上，兩家企業已開始接觸，陸方高度關注，但不干預企業的商業談判。

(中國時報)