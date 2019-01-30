4、5月間赴哈佛大學演講 為2020暖身！美國面試 韓國瑜選總統越來越有影

2019年01月30日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

韓流吹向美方！繼台北市長柯文哲訂定3月美國行後，高雄市長韓國瑜29日晚間證實，4、5月將訪美，屆時將以《2018地方選舉對民主政治的影響》為題在哈佛大學發表演講，預計停留5至7天。然而，此時間點恰逢民進黨4月總統提名，也令外界好奇韓是否為2020提早讓美方「面試」，進而問鼎總統大位。

昨日下午《美國之音》跨海來台訪問韓國瑜，報導指出，台灣政界民調聲望較高官員陸續宣布有意訪美，繼柯文哲、新北市前市長朱立倫後，目前人氣最旺、話題最多的韓國瑜也將於4月或5月前往波士頓。

5教授邀請 東西岸都去

韓國瑜在專訪中提及，外界或許不知道，預計4月到5月期間到波士頓進行演講，邀請單位是哈佛大學費正清學院，這5位教授已經面對面與他提出邀請，至於後續細節、行程會繼續安排，初步將規畫5至7天行程，除了東岸也會走訪西岸。

韓國瑜透露，5位教授聯合邀請他，「是因為他們對韓國瑜好奇」，認為「這個小子突然竄起來了，他的路線想法到底怎麼樣？他們來做個調查了解」，彼此也聊得相當愉快。

韓國瑜在去年大選成功翻轉高雄，締造韓流歷史奇蹟，此次也預計以《2018地方選舉對民主政治的影響》為主題在哈佛大學演講，屆時可能安排與僑界見面，並受邀對話或演講。

高市新聞局長王淺秋也證實此事，5位教授有部分與韓國瑜熟識，1月初來到市府拜會市長，目前掌握的資訊是4月或5月期間已接受訪美演講，至於期程及其他細節部分，仍有待農曆年後進一步安排確認。

總統戰開打 蔡備受威脅

韓國瑜訪美行程外界格外關注，畢竟2020總統大選在即，歷任候選人皆會安排赴美接受「面試」。雖然韓國瑜稱藍營四大牌咖已在打麻將，當中有人會相公，自己不會上牌桌。近日又自比「后羿」，外界猜他是否會射下黨內太陽，成為照亮他人的太陽。

但無疑的是，韓國瑜此趟美國行勢必造成旋風，2020總統卡位戰提前開打，最有「冠軍相」的柯P及韓國瑜爭相到美方「試水溫」，也令蔡英文總統連任之路備受威脅，4月又逢民進黨總統提名程序，韓流是否構成影響，仍有待觀望。

(中國時報)