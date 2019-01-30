親民又暖心 韓市長紅不讓

2019年01月30日 04:11 中國時報 柯宗緯

「韓流紅包」魔鬼藏在細節裡，韓國瑜每發紅包總是湧入成千鄉親，站到腰痠又背疼，即便手被熱情韓粉扯傷，又被「突襲」摸頭，但未見韓市長一絲不耐，紅包政治學正是檢驗人氣的一大指標，過年發紅包發到超越總統級數，唯韓流獨走。

韓式親民作風，正如同他打從選戰開始就一貫把彎下腰當作日常的運動，發紅包也不走制式化「發了就掰」形式，笑容可掬及眼神交會，也順道關懷老弱婦孺，暖男精神表露無遺，無怪乎人氣稱霸政壇。

為「消化」大批排隊人潮，韓國瑜簡化5秒內發紅包，但一點也不馬虎，小動作展現貼心一面。他絕對以雙手奉上紅包，見到長輩主動彎腰、屈膝，「慢慢走，沒關係，要保重喔！」看到小朋友先蹲下，讓他們好拿紅包，再摸頭疼惜，親民舉動零距離。

不過，也有民眾「踰矩」大喇喇摸韓國瑜的招牌禿頭，他以韓式幽默自嘲「下次要戴安全帽」發紅包，搞不好還要裹棉被。前天更有韓粉止不住滿腔熱情，見著本尊搶著握手，卻把韓市長的手給拉傷，讓他疼得皺起眉頭，一旁幕僚緊急喊卡，此後「只拱手，不許握手。」

由於「紅包場」熱度不減，一場比一場人多，紅包總是準備不足，民眾有些怨言，韓國瑜也知道，只能揮一揮手連忙說「歹勢」但日前他發現有名孕婦又攜子卻空手回，身為人父的他萬般不捨，趕緊請官員再「生」出紅包來，暖心舉動令人點滴在心頭。

對比蔡英文總統的快手，不握手、不拍照，猶如機器人般毫無溫度地以單手發紅包，不到1秒「發了就掰」，似乎顯得無禮，給人民「近在眼前，卻遠在天邊」的距離感，只是虛應故事，做做樣子，觀感大不同。至於前總統馬英九「左手發、右手握」，貌似軍人一個口令一個動作，冷冰冰的fu，像極正港「寒流」。

「紅包政治學」象徵人氣的檢驗，不論紅包袋內是1元、10元或是空空，都代表政治人物的誠意，但是否有誠意不是自己說了算，如何善用肢體語言、眼神交會等趁機與民眾近距離互動，在在顯示其個人獨特魅力，確實能讓冷冰冰的紅包變成人人搶手的暖暖包。

(中國時報)