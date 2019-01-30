總統祝福滿滿 阿北送發財金
隨著網路聲量提升，蔡英文總統和副總統陳建仁今年印製的春聯、紅包袋大受歡迎，1月15日發放至今，33萬份的春聯只剩不到2千份，印製29萬份的空紅包袋也被索取剩不到4千份，就連授權小英之友會印製的兩款春聯也被索取一空，豬年福袋預計除夕起發放，預料也會非常搶手。
台北市長柯文哲昨傍晚前往艋舺夜市、寧夏夜市發放紅包袋裝限量發財金，並向民眾拜年，大批民眾大排長龍搶領，年味十足，不過過程中，有長者大嗆柯「還我敬老年金啦」，場面一度尷尬，成為活動意外插曲。
生肖屬豬的行政院長蘇貞昌，在農曆年將發放三摺式的「金豬送福」1元紅包，由於是限量供應，只準備了2萬份，預備在走春拜廟時發放。
蘇貞昌的「金豬送福」三摺式紅包袋，立起來正面是粉紅豬，肚子上還寫著金豬送福，展開後的內頁是蘇貞昌及夫人詹秀齡合照及簽名，紅包袋裡有1元，代表「一元復始、萬象更新」。
蔡英文總統就任第一年，春聯題詞「自自冉冉、歡喜新春」引發爭議，隔年仍沿用賴和詩句「萬物當春、幸福共好」，今年不再走「文青風」改用傳統的「恭賀新禧」。
紅包袋和福袋則畫上小豬圖案，寫上「福」字，取「祝福（豬福）」的諧音，福袋封面還印有「祝福滿滿」四個字，內貼108年度新鑄的一元硬幣1枚，由總統與副總統共同署名，象徵「一元復始、萬象更新」，數量33萬份。
總統府發言人張惇涵說，總統今年也授權小英之友會印製其他兩款春聯，共印製約3萬份，也被支持者索取一空。
(中國時報)
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