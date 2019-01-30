王金平十來運轉 朱立倫豬事大吉

2019年01月30日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節來臨，藍營「太陽們」也紛紛發出春聯、紅包袋與銅板福袋給民眾。國民黨中央印出3萬份「福滿豬事吉」春聯供民眾索取，國民黨主席吳敦義備有限量1元福袋，預備拜年走春時送給民眾。

前立法院長王金平則是大手筆發出20萬份10元紅包福袋，並印有「『十』來運轉」字樣。王金平的春聯也相當有特色，不同於常見的長條型春聯，王金平春聯比較寬，還有三句話並排，寫著「人和則生，家和則旺，國和則興。」

前新北市長朱立倫剛好姓朱，與「豬年」諧音，因此推出一系列豬年有關的春聯及紅包袋，目前「諸事大吉」春聯已印出35萬份，並正在向印刷廠加印10萬份，但印刷廠說年前滿單，不確定最終加印份數。

值得注意的是，朱立倫聯名款春聯也相當熱門，全台已有近百位民代（立委、議員、里長）與朱立倫合出聯名款，因年節將至，許多民代直接索取設計原檔，自行加印，故實際印製數量較難掌握。

朱立倫沒有銅板福袋，但還是有印紅包袋，目前只限量印製一萬份，不開放索取，會在各地行程中由朱立倫本人親自發放給民眾，年節期間朱立倫會在參拜宮廟的過程發放給民眾。

(中國時報)