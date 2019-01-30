馬大九春聯加福卡 大陸夯NT5.6萬元
農曆春節將至，前總統馬英九卸任後，不送紅包，親筆寫字，送春聯！馬英九的豬年春聯「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」在對岸很受歡迎，據說淘寶網上有賣家推出馬英九的春聯加福卡，要價人民幣1萬2299元（約新台幣5.6萬）。
大陸書畫評論家陳洪標在其個人專欄裡讚賞馬英九有文化，「雖然在美國讀的是法律專業，但是他的中國傳統文化和國學也是一流的。」
一名北京的國小老師黃小姐說，她是馬粉，覺得馬英九的書法寫得很工整，她最近幾年都託台灣親戚幫忙收集帶到北京給她，「就算過完年再貼也不要緊，因為鄰居還是看得到，也和左鄰右舍多了交流的話題。」
馬英九今年加碼拍攝影片「一日店員」，親自到書店打工換筆，與民眾逗趣的互動過程引發廣大迴響，不僅影片瘋傳，首波10萬份豬年春聯推出後也迅速被索取完畢，至今已加印至25萬份；此外，馬辦今年還推出「福卡」，共計4種款式，預計在春節行程中送給民眾。
馬英九日前化身「馬大九」，換上連帽休閒外套及牛仔褲，配戴藍色鴨舌帽、眼鏡及黑色口罩，前往書店擔任「一日店員」。他在影片中表示，用了20年的毛筆「頭禿的差不多了」，而自己一向勤儉持家、當省則省，因此決定打工換筆、擔任一日店員，把錢省下來多印春聯送給大家。
馬英九今年春聯寫下「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」，首批印製10萬份，隨後又加印10萬份及民代聯名款5萬份，近日更傳出春聯在大陸拍賣網站喊出高價。
馬英九打趣地說，自己沒有分到一毛錢，「早知道我就發財了」。
(中國時報)
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