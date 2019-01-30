再當英副手 蘇嘉全稱絕不可能

2019年01月30日 04:11 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

曾與蔡英文搭檔參選2012總統的蘇嘉全，昨被問到2020是否可能再次與蔡搭配？他明確表示，「所有未來職務有一個不可能，就是當副總統候選人」；至於理由，他解釋，「我絕對不可能當副總統，因為我跟蔡總統的互補性不強。」

自稱與小英 互補性不強

蘇嘉全昨接受廣播專訪，對於個人未來的發展做出表述。當被主持人詢問，民進黨在2020大選，不僅總統不好選，國會也可能不過半，在無法擔任立法院長的情況下，是否還願意被提名為不分區立委？

蘇嘉全強調，不分區立委，不是他想要就會上，而是得由民進黨不分區提名小組討論後才提名，但如果民進黨認可自己當院長的表現，再次提名他當不分區立委，「我當然不會拒絕。」他說，民進黨要有決心，現在要趕快從衰敗中提升起來，像是立委選舉就要有拚過半的目標。

對此，主持人追問，「那你去選立委啊？」蘇嘉全回稱，再回頭選區域立委也不太像了，不可能了；況且依照民進黨團目前的狀況，有蠻多不分區立委有實力選區域立委，所以他個人是不可能了。

陳建仁不錯 賴表現也好

至於未來是繼續扮演立法院長對民進黨比較好，還是擔任副總統比較好？蘇嘉全表示，陳建仁副總統做得很好，令人非常敬佩，「所以我未來的職務有一個不可能，就是當副總統的候選人」。

蘇嘉全還解釋，他跟蔡總統都是屏東人，且大家都知道這10年他幫了蔡英文很多，相互了解，其實他的資源跟蔡總統都重複，「我覺得還是要引進其他不同經營方向的人來做互補，會選戰才有幫助」。

續任不分區 理論會提名

這是否意味蔡英文邀請當副手也不答應？蘇嘉全說，陳建仁已經做得這麼好，沒有理由（換掉），但或許也有其他更適合的人也不一定，重點是誰要跟誰配，必須看未來局勢發展，「陳建仁是不錯，賴院長（指賴清德）的表現也無庸置疑，誰來當副總統候選人我都樂觀其成，對蔡總統的幫助都會非常大」。

在專訪空檔，主持人特別透過line私訊民進黨主席卓榮泰是否將提名蘇嘉全續任不分區？結果卓榮泰回應，「理論上會提名，除非另有發展」。

至於蔡英文是否還有可能打贏2020？蘇嘉全說，蔡總統還是民進黨內最有實力贏的幾個人，「蔡英文看起來這麼嬌弱的女子，但她展現比男人還強的意志力」。

(中國時報)