上任第1個月 滿意度僅3成！失敗者聯盟 蘇內閣無蜜月期

2019年01月30日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府3任閣揆上任第1個月民調比較

在新北市長選舉中落敗的蘇貞昌，於1月中旬回鍋任閣揆，依據《美麗島電子報》民調顯示，民眾對蘇貞昌的滿意度只有30.6％，相較前閣揆賴清德2017年剛上任時，滿意度高達50.6％，甚至賴卸任前仍有34.8％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，顯然被貼上「失敗者聯盟」標籤的新內閣，確實讓民眾存有高度質疑。

吳子嘉表示，新內閣剛改組初期，多數會有「蜜月期」，民眾會聽其言、觀其行，不會立刻給予正反評價評價；但這種現象，並沒在蘇貞昌身上發生。

根據《美麗島電子報》過去民調顯示，2016年5月蔡政府的首任閣揆林全就職初期，民眾對他的滿意度為44.8％滿意，不滿意度為17.4％；而2017年9月賴清德接閣揆時，滿意度則是50.6％，不滿意度為15.8％。蘇貞昌的滿意度僅30.6％，不滿意者達2成7。

吳子嘉分析，蘇貞昌接掌閣揆卻沒有蜜月期，可從兩方面解讀，一是蘇在新北市長選舉大敗近30萬票，如今躍升最高行政首長，新閣被貼上「失敗者聯盟」標籤，確實讓民眾存有高度質疑。

再者，吳認為，蔡政府回頭找老面孔回鍋組閣，除非蘇能在短時間內端出完全不同以往的風格及亮眼政績，讓民眾徹底改觀，否則出師不利的蘇貞昌，後勢恐怕不樂觀，任何風吹草動都可能讓蘇的民調跌破3成。

民調若從「年齡」交叉分析，各年齡層的民眾對蘇貞昌的滿意度約都落在3成左右，但「20到29歲」的年輕人不滿比例達40.0％，屬於最高。吳子嘉表示，雖然蘇貞昌近年積極透過文宣、網路的改變，爭取年輕人認同，但從民調來看，年輕人的想法與他的認知恐怕存在極大落差。

本次民調是在1月22日至24日進行，成功訪問1075人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)