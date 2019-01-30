英派大師兄 錯身大位 藏不住無奈
為何擔任立院龍頭3年，總是苦幹實幹話不多的蘇嘉全會突然轉性談起個人政治發展？甚至主動宣示不選副總統？就政治常理來看，這難免有幾分以退為進的味道；只是，與其說他權謀，不如從人性角度解讀這位「英派第一代大師兄」，或許更能精確理解他的無奈。
2008年，民進黨遭遇創黨後最大挫敗，當時蔡英文雖有心重整斷壁殘垣，但身邊總得有人幫忙，包括吳乃仁、姚人多、洪耀福、蘇嘉全，都是襄助她重整軍心的關鍵班底；雖然每個人都有其重要性，但要說真正幫蔡「從內殺到外」的人，就屬蘇嘉全。
2009年起，蘇嘉全先是當蔡英文的黨祕書長，打贏幾場立委補選；2010年，他只因蔡英文一句話，隻身空降到完全陌生的台中單挑胡志強；敗選後，又北返續任蔡的秘書長；2012年又在蔡的邀請下搭配參選副總統，敗選就算了，還因農舍爭議賠掉1棟別墅。
2014年，在台中深耕多年的他，大可當仁不讓與林佳龍互爭中市長初選，但為顧及蔡英文需要的派系平衡，他主動退賽；到2016年，雖不乏「蔡蘇配」的聲音，但最後蔡選擇了陳建仁。
對蘇嘉全而言，他當然願意達成蔡期待的每件事。問題是，在歷經10年風霜政權到手，每次討論關鍵職務，卻都只能列入替補名單，內心難道沒有一絲感觸？
儘管蔡執政後指定由蘇嘉全接掌國會，但在蔡的期待下，他啟動透明國會工程，把立法院長最強大的「私下喬代誌」功能自宮掉大半，權力銳減到幾乎只能主持議事、接待外賓。
如今，蔡在確定留不住賴清德後，曾思考由蘇嘉全頂替的可能；問題是，蔡為顧及與新、蘇系的權力平衡，不得不把第一順位排給蘇貞昌，讓蘇嘉全再次與大位錯身。
又或者，當蔡在求取2020最大勝選可能的策略下，決定把賴清德列入副總統考量人選第一順位，就等於又讓蘇嘉全被擠到備取位置。
當然，蘇嘉全很清楚蔡的每步棋都得從大局著眼。問題是，多少人投身政壇是寧小不為大？因此，為何這幾天蘇嘉全才暗示願意「蔡蘇配」選2020，又突然轉彎支持陳建仁、賴清德選副總統，前後說法的邏輯衝突，其實已隱藏不了他對於機會一再擦身而過的心情起伏。
所以，昨天蘇嘉全宣示不選副總統，表面看似權謀，但「無奈」或許才是他此刻的心境。
(中國時報)
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