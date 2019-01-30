吳王合唱愛拚才會贏
國民黨主席吳敦義昨主辦「大陸台商歲末聯誼餐會」，邀請在九合一選舉時，為國民黨出錢出力的台商餐敘。吳敦義表示，兩岸要在九二共識基礎上發展雙贏。這場餐會雖是吳敦義出面請客，但由於國民黨經費拮据，實際上是由5位國民黨中常委，包括江碩平、范成連、林榮德、楊博仁、謝坤宗等分擔費用。
國民黨副主席曾永權與郝龍斌昨也出席餐會，原受邀、但不擬出席的前立法院長王金平，在餐會快結束時，突然到來，並與吳敦義合唱「你是我的兄弟」、「愛拚才會贏」，王與吳「兩顆太陽」同台，都說與選舉無關。
吳敦義受訪時說，去年九合一選舉後，有台商表示要請國民黨高層吃飯，當時他表示不便，台商在選舉期間幫國民黨出錢出力，應該是國民黨向台商致謝才對，昨晚與選舉造勢無關。
吳敦義上台致詞時表示，感謝大家在國民黨最艱苦、最需要愛護時，給予最大的鼓舞和支持，讓國民黨能贏得15席縣市長，接著贏下19席議長，穩住陣腳，希望能繼續推動黨務改革，讓國民黨更接地氣，也希望執政縣市長都能兌現選舉政見，在中央則希望能發揮更大的能量監督執政黨，讓蔡政府施政改弦更張，包括建立廉能政府、拚經濟，讓民眾多賺錢過上更好的日子，創造繁榮均富社會，建立公義和諧的社會。
今(30)日就是吳敦義的生日，吳敦義致詞後，江碩平給吳敦義一個驚喜， 送了一個生日蛋糕上台提前幫吳敦義暖壽，吳敦義當場許下三個願望，包括希望人人健康、家家幸福 、事業成功兩岸和平。
(中國時報)
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