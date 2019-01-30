黃偉哲盼建立台商回流機制

2019年01月30日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

陸委會主委陳明通昨南下與台南市長黃偉哲會談，陳明通說，拚經濟天經地義，但經貿賽局要服膺主權賽局；黃偉哲則說，台南的兩岸政策與中央一致，但發展經濟碰到政治，就要降低政治衝擊性，「政治0分、經濟100分」。

陳明通昨表示，中央和地方的大陸政策應為一體，戰略上相互協同，尤其是1月2日「習五條」後，出現從所未有的局面，北京已設定統一台灣的進程，一國兩制、台灣方案的箭已經射出去，情勢相當嚴峻；目前局勢連美國人也看不下去，但台灣人身處其中卻不自知。

陳明通肯定拚經濟是天經地義，但「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，經貿賽局要服膺主權賽局，兩岸賽局是零和遊戲，不要懷疑大陸要併吞台灣，「顧腹肚、顧佛袓」同等重要，需以智慧及勇氣面對因應。

對於韓國瑜的拚經濟，陳明通表示，大家要了解賽局的意涵，他對韓國瑜有信心，韓國瑜的碩士論文就是寫這個，「韓國瑜對中共的統戰作為，會有他的智慧」。

黃偉哲則強調，台南的兩岸政策和中央一致，互相協調，但發展經濟時碰到政治議題，就要降低政治衝擊性，「政治0分，經濟100分」，這不是誰說的口號，地方一定要發展經濟，但在大原則堅持上，地方也會全力配合中央。

黃偉哲提到，陸美貿易戰已進入貿易代表談判階段，前景不明，中央和地方要把握契機，盼建立「台商回流機制」，為台商回流提供客製化服務，台南有南科及科技工業區等回流管道，希望陸委會和台南市府成立台商回流專案小組，共同研議如何簡化行政流程，加強對外宣傳力道，讓台商因應局勢變化，回到故鄉。

黃偉哲並說，他對去大陸推動城市行銷的意願，沒有障礙，但目前沒有時間表。

(中國時報)