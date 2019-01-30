停工改善空汙 環署經費補助

2019年01月30日 04:11 中國時報 廖德修 、 王思慧 ／專訪 ／專訪

環保署長張子敬29日表示，環保署正研議鼓勵工廠在空汙嚴重時停工，衍生費用由政府提供補助。（范揚光攝）

空汙問題在去年底九合一選舉被放大檢視，也造成民進黨的挫敗。如何解決迫切的空汙問題？環保署長張子敬昨日接受本報專訪表示，長遠而言是按部就班、紮紮實實努力，短程做法則有點像「陣痛解熱」，除要求電廠降載減排，環保署規畫提供補助，協調企業工廠彈性調整工作時間，當空氣品質差的日子，鼓勵停工，提供工廠舉辦員工自強活動或旅遊的旅遊補助，或者調整工時的加班費，以錯開排碳時間，降低空品壓力。

政策翻轉 不修環評法

不過，去年因為深澳電廠、中油觀塘環評案迅速通關，引爆外界不滿，前行政院長賴清德、前環保署長李應元都說要修《環評法》，張子敬卻說環評法不必修，因為問題不在環保法，而在行政程序，這些檢討改正即可，「李規張不隨」。

張子敬指出，空氣品質的改善當然要靠長期的努力，但空品好壞並非每天都一樣，有時受到氣候因素的影響，會有特別差的時候，這時就需要「陣痛解熱」的短期特效藥方來應急。像空品特別差的時候，燒瀝青就應該停止，等空品好的時候再繼續施工。

短期應急 需量競價

張子敬表示，環保署會與企業和工廠洽談，因為有些生產線的製程並不是24小時不停，可以視狀況調整。空品差的時候停工，由政府補助舉辦員工自強活動或旅遊；空品好的時候再開工，補助加班費等，這也是屬於短期改善的部分。

張子敬說，這是一種如台電的「需量競價」的概念，讓工商企業界了解需何時停工、調整工時，政府可以補助多少費用？願意配合的業者才提出申請，而不是使用強制的方法。

透過管理 分散汙染

張子敬強調，改善空汙可歸納為兩個步驟和方向，第ㄧ種就是前述的短期改善、「陣痛解熱」的措施，第二種是長期的作法，一步一腳印，認真紮實去做。環保署會統整各界的步調，盤點可以調整改善的細節，透過管理的方式，把汙染分散開來，不要集中在一起，民眾就能感受到有所改善。

(中國時報)