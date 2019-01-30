停工改善空汙 環署經費補助
環保署長張子敬29日表示，環保署正研議鼓勵工廠在空汙嚴重時停工，衍生費用由政府提供補助。（范揚光攝）
空汙問題在去年底九合一選舉被放大檢視，也造成民進黨的挫敗。如何解決迫切的空汙問題？環保署長張子敬昨日接受本報專訪表示，長遠而言是按部就班、紮紮實實努力，短程做法則有點像「陣痛解熱」，除要求電廠降載減排，環保署規畫提供補助，協調企業工廠彈性調整工作時間，當空氣品質差的日子，鼓勵停工，提供工廠舉辦員工自強活動或旅遊的旅遊補助，或者調整工時的加班費，以錯開排碳時間，降低空品壓力。
政策翻轉 不修環評法
不過，去年因為深澳電廠、中油觀塘環評案迅速通關，引爆外界不滿，前行政院長賴清德、前環保署長李應元都說要修《環評法》，張子敬卻說環評法不必修，因為問題不在環保法，而在行政程序，這些檢討改正即可，「李規張不隨」。
張子敬指出，空氣品質的改善當然要靠長期的努力，但空品好壞並非每天都一樣，有時受到氣候因素的影響，會有特別差的時候，這時就需要「陣痛解熱」的短期特效藥方來應急。像空品特別差的時候，燒瀝青就應該停止，等空品好的時候再繼續施工。
短期應急 需量競價
張子敬表示，環保署會與企業和工廠洽談，因為有些生產線的製程並不是24小時不停，可以視狀況調整。空品差的時候停工，由政府補助舉辦員工自強活動或旅遊；空品好的時候再開工，補助加班費等，這也是屬於短期改善的部分。
張子敬說，這是一種如台電的「需量競價」的概念，讓工商企業界了解需何時停工、調整工時，政府可以補助多少費用？願意配合的業者才提出申請，而不是使用強制的方法。
透過管理 分散汙染
張子敬強調，改善空汙可歸納為兩個步驟和方向，第ㄧ種就是前述的短期改善、「陣痛解熱」的措施，第二種是長期的作法，一步一腳印，認真紮實去做。環保署會統整各界的步調，盤點可以調整改善的細節，透過管理的方式，把汙染分散開來，不要集中在一起，民眾就能感受到有所改善。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。