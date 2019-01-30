併發腦炎 12歲女童發病3天逝

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內上周流感門急診就診首度破10萬人次，新增6例死亡病例，其中中部12歲女童發病3天就因腦炎死亡，A型流感對於小孩的殺傷力逐漸浮現，疾管署提醒全國醫生注意小孩發病時步態不穩、莫名大叫與意識不清等徵兆。這波疫情高峰將會延續到春節過後2周左右，國人不可輕忽。

上周國內類流感門急診就診10萬1809人次，較前一周上升7.1％。上周新增55例流感併發重症病例，主要為A型流感的H1N1為主。另有新增6例流感死亡病例，年齡12歲至84歲。

疾管署防疫醫師林詠青表示，有接種疫苗的12歲死亡病例沒有慢性病史，發病3天往生，主要是併發腦炎，有抽搐、發紺，腦水腫最後腦幹遭到侵襲死亡。疾管署副署長羅一鈞指出，加拿大的研究，疫苗保護效果是72％。

羅一鈞說，日本也有小孩發病時莫名大叫、抽筋的現象。台灣從去年10月以來的流行季已有3名小孩死於流感併發腦炎，包括去年10月南部的8歲男孩、發病2天死亡，去年11月東部2歲女童、發病4天死與上周中部的12歲女童。

今年流行季小孩併發腦炎的機率高，病程快速惡化，日前中國大陸廣東省、香港等地也有發生腦炎病例，疾管署提醒全國醫生注意小孩發病時步態不穩、莫名大叫與意識不清等徵兆。

台灣急診醫學會祕書長薛承君表示，今年流感病毒株太「嗆」了，外加小孩易受感染，病毒才會併發腦炎，最有效方法是勤洗手，沒事別去大醫院接觸到流感病毒。

從去年10月以來的流行季累計349例重症病例（179例感染H1N1、149例感染H3N2），27例死亡（15例H1N1、12例H3N2）。林詠青表示，民眾如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等徵兆應該儘速就醫。

農曆春節長假將至，民眾南來北往感染率大增，疾管署推估除夕至初五急診類流感就診將達2萬8000至3萬9000人次，與去年人次（3萬9000人次）相當。疾管署展開流感防疫大作戰，屆時全台將有154家醫院開設類流感門診共計1685診次。

(中國時報)