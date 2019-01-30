蘇揆澄清 旅行社自身違法才罰

2019年01月30日 04:11 中國時報 游昇俯 、 張理國 、 潘建志 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

為防止非洲豬瘟入侵，蘇揆要求旅行社及領隊要負連帶責任，引發業者不滿，蘇揆昨回應，若違法或透過旅客攜帶肉品才會受罰，未來如有違法，將視個案認定。而昨（29）日一名自香港轉機來台的陸籍旅客，因攜帶紅腸等豬肉加工製品，經裁罰20萬元未能當場繳清，當場遭拒絕入境，此為新措施執行以來第三例。

蘇揆在群組中指出，旅行業、領隊或導遊人員如有違法自行或透過旅客攜帶農委會公告的豬肉產品，因非洲豬瘟可能造成國家整體防疫，觀光局得依發展觀光條例第53條規定，處新台幣3到15萬元及1到5萬元罰鍰。

蘇揆在群組中並貼上「守護豬豬、善盡宣導」的小豬照片，並附上問答，問題是防範非洲豬瘟，團員攜肉受罰，領隊也要連坐？答案是，業者如有違法自行或透過旅客攜肉品，才會受罰。

昨日上午9時ㄧ名陸客自香港搭乘華航班機入境桃園機場，因攜帶紅腸、加工豬肉製品及烤鴨共2.92公斤未主動申報，遭關務署台北關查獲，移送防檢局新竹分局裁罰20萬元。該旅客未能繳清罰款，故移送移民署國境事務大隊遣返出境，已搭乘中國國航返回北京，未來該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境。

此外，非洲豬瘟防疫如火如荼，台灣並未禁止廚餘養豬，廚餘成潛在風險。為防疫，有些縣市已禁止廚餘養豬，面對越來越多的廚餘，環保單位將如何處理？

環保署長張子敬昨日接受本報專訪時表示，短期已編列2億餘元預算，補助各縣市購置高速發酵器、破碎脫水設備來處理廚餘；各縣市均可申請。環保署還會與軍方、公私單位、團膳機構討論廚餘問題，估計需4.5億元。

長遠的目標則建置生質能廠，把廚餘當成資源。

(中國時報)