今年首例 2歲童確認罹患腸病毒重症

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

疾管署昨天公布今年國內第1例腸病毒併發重症病例，病患家住台北市，經審查確認感染克沙奇A10型，還好發病10天後病情改善、出院在家休養，腸病毒沒有疫苗，最好的預防方法是正確勤洗手。

疾管署統計，國內上周（1月20日至1月26日）腸病毒門急診就診共1萬145人次，已經較前一周下降，低於流行閾值（1萬1000人次）。雖然時序入冬，腸病毒仍在社區活動，疾管署將會持續監測疫情與流行病毒變化。

上周新增1例腸病毒併發重症病例，這是今年第1例重症病例，去年國內腸病毒重症累計36例，最多重症病例是新北市的10例、台中市6例排名第2，第3是桃園市4例，沒重症病例只有新竹、南投、雲林、嘉義與屏東縣。

今年首例重症是台北市的2歲男童，2018年12月底至馬來西亞旅遊，今年1月初出現發燒、咽喉潰瘍、嗜睡、熱痙攣等症狀收治住院，於1月中旬通報，經檢驗審查確認為克沙奇A10型重症病例。

個案的同住家人也有1人出現腸病毒症狀，目前業已康復。疾管署防疫醫師林詠青表示，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險群，嬰幼兒如有嗜睡、活力不佳、手腳無力、無故驚嚇或突然全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速送醫治療。

疾管署提醒民眾腸病毒一年四季均有傳播風險，尤其春節連假，無論旅遊、拜訪親友或參加各種活動都要提高警覺，勤洗手是預防腸病毒最有效方法，家長與嬰幼兒應該做好個人衛生防護。

(中國時報)