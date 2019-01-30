雙重免疫治療 讓腫瘤消失

2019年01月30日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

66歲的退役軍人王先生，4年前因腳痛就醫後發現是腎癌轉移。經手術摘除左腎後便不良於行，連下床都有困難，憂心之際獲得雙免疫療法的試驗機會，抱著「死馬當活馬醫」的心態嘗試。接受雙重免疫治療後，癌細胞不再擴散，王大哥也重新站起來，目前定期追蹤檢查也顯示身體狀況良好與穩定。

雙重免疫療法是現今治療惡性腫瘤的趨勢，臺北榮民總醫院泌尿部黃逸修醫師指出，其作用機轉在於讓身體免疫細胞活化，透過免疫細胞直接攻擊癌細胞。此外，臨床試驗更證實晚期腎細胞癌使用雙重免疫療法後，使腫瘤完全消失的比例是過往使用標靶藥物治療的近十倍。

雙免疫療法 未來癌症治療新趨勢

臺大醫院腫瘤醫學部醫師蔡育傑進一步補充，雖標靶藥物相較於傳統化、放療療效更佳，但反應率只有3成，且副作用比率高達63%，易造成患者治療順從性低。目前針對腎細胞癌已有雙重免疫療法，產生副作用比率約46%，與標靶相比副作用降低，也能大幅提升患者生活品質。

黃醫師呼籲，依據患者疾病狀況，可選擇不同的藥物做為治療計畫，腎細胞癌預後好與壞，最重要的關鍵在於早期發現、早期治療，建議四十歲以上的民眾應每年定期進行健檢，若是有出現腰部疼痛、硬塊、血尿相關症狀時，應提高警覺，盡早就醫檢查。蔡醫師說道，其他腫瘤的雙免疫療法臨床試驗正在進行，期待不久的將來雙重免疫療法能擴展至其他病症，造福更多患者。

(中國時報)