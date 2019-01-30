申請入CPTPP 經濟部最快下半年
動作要快啊！CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）生效後，今年區內多數國家已開始或準備降稅，經濟部已規劃展開跟會員國的一對一非正式溝通，如完成最快下半年可以提出入會申請。但何時可以通過不樂觀，至少2到3年、甚至更久都可能。
不只高關稅 還排除供應鏈外
若不能加入，我紡織業、機械業、工具機、汽車零組件四產業，會受「高關稅」與「被排除產業供應鏈外」兩項衝擊。
由亞太11國成立的CPTPP去年12月30日生效，但目前尚有馬來西亞、汶萊、祕魯及智利4國未加入。經濟部國貿局官員分析，除了馬來西亞有保護馬來人權益存有變數外，其餘3國預估很快都會完成加入協定。
但官員強調，這並不影響我們申請加入作業，CPTPP條文並未規定所有國家生效後才能談判。現在國內會先跟會員國進行一對一非正式溝通，以形成對台入會共識決，這個時間點約需幾個月的時間，最快下半年可以提出入會申請。
不加入 4產業出口受影響
但這只是起步，我方接下來必須提出「減讓清單」，讓CPTPP工作小組審查，這才是複雜開始。據經貿單位評估，目前入會國內受衝擊的還是農產品、工業方面是汽車，因這是我關稅程度保護較高者，如何降稅、項目多少，都是複雜的地方。
「所以不僅是對外，國內支持也很重要！」貿易局副局長劉威廉說，對受影響產業必須有配套，目前正在做相關產業分析。貿易局長楊珍妮則說，像是紡織業、工具機、機械業，如果能參加就會獲利，沒加入機會就減少。
官員進一步說，像是我重要出口的如越南，因為關稅比較高，紡織品有10％關稅，所以如果能加入就自然有利。但加入不僅為了零關稅，還有由於CPTTT「完全累積」的原產地規範，未加入的國家可能被排除在計算外，屆時將嚴重衝擊我出口表現。
(中國時報)
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