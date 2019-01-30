業界解讀 習慣走擦邊球 聯電栽跟頭

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳秀蘭 、 黃有容 ／台北報導 記者／台北報導

針對美國司法部起訴福建晉華與台灣合作夥伴聯電共謀竊取美光商業機密，大陸工信部部長苗圩昨天說，「台灣聯電應負責，福建晉華是無辜的」。對此，熟悉半導體的業內人士指出，這並不影響兩岸的產業合作關係，而是習慣走擦邊球的聯電，這回栽跟頭了，不僅連累大陸，也踼到鐵板了。

聯電昨天對陸工信部長點名，將責任歸究於他們，低調「不評論」。但這位不願具名的業者指出，大陸將責任推給聯電，固然不排除有基於自保的因素，但也顯示未來兩岸產業合作，將更注重智慧財產權保護，而過去習慣走擦邊球的企業文化，要更懂得保護自己。

這位業者分析，大陸為發展「中國製造2025」積極扶植半導體產業，而福建晉華積體電路公司則是在此背景下與聯電合作，但一座晶圓廠的投資動輒4、500億人民幣，換算新台幣，上千億跑不掉，但被美國司法部依竊取商業機密起訴後，又以違反國安對晉華實施禁售令後，已嚴重衝擊晉華，據悉晉華停產逾3個月，動彈不得，等於上千億投資打水漂。

對陸方來講，大陸儘管要發展半導體產業，也絕不會公開鼓勵合作對象去竊取商業機密，晉華與聯電簽署的合作契約，聯電是負責提供技術，如今晉華與聯電同涉竊密案，大陸自當將究責對象指向聯電。

其次，就是聯電企業文化，這位業者說，相較台積電的登陸投資8吋及12吋廠，台積電一板一眼完全依據政府法規提出申請，但聯電基於搶先商機，往往有些彈性，像過去透過迂迴到日本投資和艦，然後再輾轉到大陸投資，「政策偷跑」打擦邊球的行逕，一度引來與經濟部投審會纏訟多年。

也因此，這次聯電被點名，他認為應是個案問題，不致影響兩岸產業互補互切的合作。但他擔心的是，隨著聯電捲入陸美貿易科技冷戰，未來兩岸產業合作，一定要更注重智慧財產權法規，否則以這次聯電案例，不僅美光提出上百億美金的天價求償，可以預期在陸方在將責任究責給聯電後，聯電未來是否面臨晉華的求償，很值得後續關注。

(中國時報)