指南星俱樂部 上線
為協助廠商新南向，外貿協會昨啟用『指南星俱樂部』線上互動平台啟用儀式，未來可透過此平台協助協助1400家會員最新南向商情。想要前進東南亞的業者昨說，當地市場最大的挑戰是「稅率」，稅率太高將沒有競爭力。
貿協董事長黃志芳表示，據國際貨幣基金IMF預測，2019年全球的經濟成長率可能減至3.7％，而新南向市場則是帶動全球經濟成長的重要能量。而現在是數位時代，要在數位平台上隨時提供商情資訊。因此貿協繼去年成立新南向企業家聯誼會，讓1400位會員彼此經驗交流與資訊分享後，今年再為台灣廠商量身打造多元化數位互動「指南星俱樂部」。
昨會場也邀請台灣經濟研究院主任孫明德預測2019年新南向市場經濟趨勢，孫表示，雖然今年全球經濟疲軟，但黑暗中仍有點點亮光，例如印度就是個重要的亮點。而東協更受惠中美貿易戰的轉單效應，特別是越南，更值得持續關注。
新南向聯誼會成員、生產16種變形車的亞而特科技總經理王素英表示，去年進去菲律賓賣可避免塞車移動的消防三輪車，但進口關稅高達30％，業績推得很不好。後來貿協引介菲律賓投資處溝通，願意以消防車屬人道關懷項目別降稅到1％，如此就不怕大陸同行業者競爭。「去東南亞市場，稅率太重要了。」
(中國時報)
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