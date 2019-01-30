金控家族股權結構 顧立雄盯上
金管會主委顧立雄又盯上金控家族了，這回瞄準股權結構開刀！他表示，將調查了解金控家族持股最終的「實質受益人」，未來可能提出相關申報要求，如果金控家族能先自行申報，就可以給予超過10％未申報大股東的「追溯豁免權」，杜絕規避法規、換董監事投票權的「偷吃步」。
金管會保險局29日表示，在金檢中發現，新光人壽未依規定，將其持有的新光紡織股票，賣給新光醫院和另兩個利害關係人，規避《保險法》對於保險業參股的理監事投票權限制，介入新紡2017年的「經營權之爭」，連同其他缺失，新壽遭重罰600萬元。顧立雄指出，這3個利害關係人有部分是「看得出來的利害關係人」，但有一家看不出是利害關係人，卻是「實質受益人」。
顧立雄表示，有些金融機構透過經營階層去控制公司經營權，不一定是「董事長」；也有一些透過在境外設置的投資公司控股。對於這些股權結構「無法掌握」的金控家族，顧立雄說「會溝通」，將做申報要求，希望他們先來申報「實質受益人」。他強調，如果因為主動申報，發現實質持股超過10％，不會追溯為什麼沒有申報大股東。
「《保險法》146之1條還在，就不能介入經營權之爭」，顧立雄表示，主管機關要藉由新光人壽裁罰案例來說明，為了董事會選舉，因此要在董事會前賣出股權，會後買回來，這樣規避是不對的。接下來會找各大家族化金控溝通，把股權結構透明化。
(中國時報)
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