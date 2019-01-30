東南亞 台商投資首選
陸美貿易戰進入延長賽，對於向來以外貿為導向、嫻熟於供應鏈管理的台商而言，下一步該何去何從？渣打銀行與中華徵信所合作，規劃執行「台灣企業轉型布局大調查」，發現近3分之2受訪企業對海外市場抱持樂觀態度，「東南亞國家」榮膺企業投資首選。
這次接受調查的企業當中，既有的海外投資能量相當強大，有70.6％的企業在大陸有投資，投資東南亞的企業也在接近六成（58.4％）的水準，分布狀況依次為越南（50.0％）、泰國（48.3％）、馬來西亞（42.3％）、印尼（33.3％）及菲律賓（26.9％）。
對有意願前往東南亞的企業，渣打國際商業銀行總經理林遠棟建議，面對一個陌生的環境，企業主不能再靠過去從朋友或是朋友的朋友打聽的方式來收集情報，私人管道獲得的資訊勢必會失之片面，尤其東南亞國家各個國情不同，大自法規、供應鏈管理，小至員工帳戶開設、貨幣匯兌，都有自己的眉角。
調查結果顯示，不分企業規模大小，對海外市場普遍抱持樂觀態度，將近3分之2受訪企業，預期未來一年海外市場營收將會「成長」，只有一成左右受訪企業對海外市場展望呈現負面看法。
將近4成的受訪企業，表示目前並沒有計劃擴展海外市場。但對那些已經決定展開新一輪海外布局的業者來說，移轉的目的地卻越來越明顯，不分規模大小，東南亞國家都榮膺各級別企業擴展海外市場的首選，反觀過去的投資熱點大陸，已退居第二位。
中華徵信所副總經理許滸表示，對比過去幾年的調查中，無論是國際或台灣市場，有意願及已經進行擴張的比例，相對來說偏低不如說是投資策略上產生了猶豫，陸美貿易戰正是其中的關鍵影響因子，它迫使台商企業主必須全面思考大陸跟大陸以外的投資。
(中國時報)
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