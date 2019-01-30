華航8航點 新春優惠價

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

羨慕別人過年出國？中華航空喜迎新春，今起推出「2019金豬送福好運到」，精選倫敦、大阪、峇里島、曼谷等8大航點，祭出驚喜優惠價，2月10日前在官網購票，還有機會抽中免費機票。

華航精選8個航點，1月30日至2月28日推出優惠，包括倫敦1萬5600元起（未稅）、雪梨1萬5190元起（未稅）、夏威夷1萬8720元起（含稅）、大阪5194元起（未稅）、名古屋6370元起（未稅）、峇里島9900元起（未稅）、曼谷4900元起（未稅）、香港3168元起（未稅）。

華航表示，除購票有優惠價，1月30日上午9時至2月10日晚間11時，這段期間於華航官網購買台灣地區出發的中華航空、華信航空國際線自營航班機票（嬰兒票不適用），並於活動網站完成登錄，即可參加「金豬送福好運到」抽獎，將抽出9名幸運兒，送出亞洲區域線精選航點免費機票，中獎人可選擇大阪、福岡、鹿兒島、香港、峇里島、曼谷、新加坡等航點。

除夕至初二的抽獎還有加碼，除夕送台北─倫敦機票，初一送台北─安大略機票，初二送台北─雪梨機票；另準備限量500組機上免費Wi-Fi、A350彩繪模型機、華航冬戀摩天輪音樂鈴、中華航空機長熊等，超過100項獨家限量好禮，讓旅客喜迎新年。

華航指出，官網春節不打烊，不論立即出發或過年後出遊，依需求輕鬆挑選，搭華航玩得開心也玩得超值，詳細活動辦法，可上華航活動網站查詢。

此外，華航2月18日起增班台北─帛琉航線，每周一、三、六以波音B737─800客機飛航，提供旅客更彈性的行程安排。為慶祝增班，華航祭出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價只要7000元起，就能造訪「彩虹故鄉」，體驗著名的海島度假與潛水勝地。

(中國時報)