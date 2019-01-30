蔡下令 優先部署防空飛彈

2019年01月30日 04:11 中國時報 崔慈悌／台北報導

春節將至，蔡英文總統昨天視導中區部隊表示，面對已經改變的軍事威脅樣態，她下令國防部強化本島東部防禦的能量，優先部署防空飛彈，她所推動的高級教練機國造，再過不久也將在台中清泉崗空軍基地試飛。勉勵國軍勇於面對挑戰，帶給台灣美好未來。

年前勞軍 驗收國防改革

蔡英文總統昨天赴台中空軍第三戰術戰鬥機聯隊、陸軍砲兵第58指揮部，以及陸軍步兵302、104旅，視導IDF型機修護作業、愛國者防空飛彈裝備、步槍實彈射擊，並與官兵們會餐及頒發加菜金。

蔡英文表示，農曆年前，她安排了好幾個地方視導行程，「不僅要慰勞國軍，也是要驗收國防改革的成果」。

她說，面對已經改變的軍事威脅樣態，她下令國防部強化本島東部防禦的能量，優先部署防空飛彈，「所以我先到花蓮，檢驗天弓三型飛彈的部署進度」。

國機國造 高教機將試飛

中科院日前慶祝創立50周年，蔡英文也前往視導其系統製造中心，「因為加速飛彈的產量，是我兩年前就要求中科院的任務」，她不僅去檢查他們的進度，更交付中科院下個50年的任務，「就是我所堅持、也是我們國人所期待的國防自主」。

蔡英文昨天前往台中清泉崗空軍基地，她說，因為那是IDF戰機的大本營，她所推動的高級教練機國造，再過不久也將會在那裡試飛。至於到成功嶺，則是因為「剛剛選擇了簽下志願役，投身軍旅的你們」。

期勉持續精練 啟發新進

蔡英文要求國防部，要培育這些人日後能應用到社會的第二專長。並交付在場的軍士官幹部三個任務：一、務必持續精進訓練方式，以更創新、跟得上時代的方式，來教育訓練新進人員；二、在嚴格要求跟訓練的同時，必須要妥善照顧他們的生活；三、把對於國軍未來的希望，投射在這些新進人員身上。她說，幾年後，或幾十年後，如果我們年輕的弟兄姊妹，能夠在人生的道路上挺胸前進，那台灣就能夠有美好的未來。「而這也是我做為三軍統帥所一直堅持的使命」。

(中國時報)