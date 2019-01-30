美艦通過台海 是為經濟利益
日前美國2艘海軍軍艦通過台灣海峽，美國海軍軍令部長李察遜重申台灣海峽是可通行的國際水域，各方專業面對，無須擔憂。我國防部官員昨表示，國軍堅定自我防衛與決心不變，透過各種戰備任務與年度各項演訓，強化及提升自我防衛戰力，確保中華民國自由及民主可以永續發展。
美國太平洋艦隊24日派出麥坎貝爾號驅逐艦與華特迪爾號補給艦駛進台海。李察遜28日出席華府智庫布魯金斯研究所對談時稱，台灣海峽是「國際水域」，當美軍軍艦通過時，各方專業面對，沒有任何需要擔憂的情況發生。
此外，軍方官員指出，美方自去年10月迄今，已3次走台海，而且都是雙艦，與以往相較，頻率是高些，且以前多是單艦。不過，軍方官員也認為，美方最近密集走3次台海，說穿了，還是配合美陸經貿戰角力，美方採取各種手段要大陸屈服。
軍方官員說，美艦過台海，事前不會知會我方，但我們有其他管道可以掌握，不過，美方會在美艦進入台海時，同步通知軍方，而我方的監偵系統也早已掌握，因此，美方既已進入台海，我們當然也掌握了。
軍方官員說，美艦進入台海，都走海峽中線以東，即靠近我方水域，中共依慣例都會派艦全程跟，美方來兩艘，中共也派兩艘，中共軍艦都走海峽中線以西，即靠近大陸沿岸海域，尾隨在美艦約10浬。我方也派艦全程跟中共軍艦，但我通常是南北各派軍艦接力跟，不會一艦跟到底。
(中國時報)
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