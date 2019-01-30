吳當傑期許 再創華銀百年風華

2019年01月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

華南銀行慶祝成立滿100周年，華南金控暨華南銀行董事長吳當傑期許，將以「金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、普惠金融服務」四大綱領，與華銀同仁一起努力，再創百年風華。華南金控副董事長林明成也期許下個百年，將推動華南金控朝向亞太一流金融機構邁進。

三大感謝 讓企業永續發展

吳當傑在慶祝酒會上並提出三大感謝，感謝貴賓蒞臨祝福，與一世紀以來，一起陪伴的客戶；感謝所有前輩、創辦人林熊徵，以及當時華南銀行董事長、現任華南金控副董事長林明成順利拿到全台第一家金控執照，跨足到證券等領域的努力，以及感謝政府的信賴。

華銀的設立可追溯自1919年的「株式會社華南銀行」，迄今邁入第100個年頭，100年來，華南銀行員工從100多人成長至7,600人以上，業務範圍也由存、放款延伸到匯兌、外匯、信託、投資、財富管理與數位金融，更累積達700多萬個客戶。

林明成指出，華南銀行是100年前由創辦人林熊徵四處奔走下成立的，也是最早由台灣人主導的金融機構之一，在創立之始，就是以立足台灣，開拓南洋地區市場為目標，因此命名為華南銀行。

吳當傑表示，在客戶相挺下，華銀去年稅前獲利達160.05億元，稅後獲利142.82億元，逾放比率0.15％，逾放覆蓋率853.48％，在創立滿一世紀，同時寫下最佳的獲利及資產品質，再次締造華南銀行的輝煌紀錄。

四大綱領 朝亞太一流前進

華銀的發展，可以說是整個台灣金融史的縮影，在台灣經濟發展扮演著不可或缺的角色，除積極扶助工商，配合產業發展，促進經濟繁榮，並以追求社會的共好共榮為己任，於2018年獲蔡英文總統親頒經濟部「第25屆國家品質獎」功能典範類「永續發展典範獎」，由此即可印證華南金融集團在推動企業永續發展的努力。

2018年也在綠色金融、扶持中小企業、5+2新創重點產業發展、新南向國家台商授信及安養照護等項目表現優異，榮獲金管會、經濟部、海外信保基金等多項獎項的肯定，近期更於素有金融界奧斯卡獎美譽的第9屆「傑出金融業務菁業獎」的評選活動中，榮獲「最佳社會責任獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」三項優等獎項，成為本屆獲獎最多的公股行庫，顯見該行在各方面的努力經營深受各界的認同。

(中國時報)