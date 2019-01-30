蘇揆淵源深 華銀46年老客戶

2019年01月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

華南銀行昨日歡度100歲生日，慶祝酒會冠蓋雲集，行政院長蘇貞昌現場還透露與華銀有深厚淵源，他指出，46年前開律師事務所時，就是在華銀開戶，直至今日，在華銀700多萬個客戶中，雖不是大客戶、重要客戶，卻是持續了46個寒暑老客戶。

蘇貞昌笑說，前陣離開公職，其基金會租的房子就在華銀樓上，而且還有許多親友在華銀任職，所以他與許多台灣人一樣，見證華銀100年歷史。他還盛讚華銀持續推動公益培養人材，屢受好頻，連現任華南金控暨華銀董事長吳當傑就讀大學時，也多次拿到華銀創辦人林熊徵獎學金。

100周年慶祝酒會可謂國宴等級，不但迎賓紅毯兩旁到大廳，請到個個笑容可掬的銘傳親善大使，穿梭在宴會現場，協助招待賓客，並由國賓飯店準備佳餚，晚會並安排台北愛樂管弦樂團及新竹尖石鄉原住民學童接續演出，美聲歌后家家壓軸演唱，到場祝賀的貴賓多達900餘位。

為每位到場賓客準備的伴手禮—台酒單一麥芽威士忌，還是由華銀總經理鄭永春等高階主管品評、票選決定，大紅雅致的瓶身設計也是經過吳當傑親自認可。

財長蘇建榮表示，華銀成立100周年，過去100年其穩定地成長，希望未來100年也將持續永續壯大，祝福華銀生日快樂，成為金融業的楷模。

(中國時報)