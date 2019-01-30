永慶房產桃竹苗業績成長2成5

2019年01月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

永慶房產集團桃區尾牙席開150桌，慶祝桃區總銷與聯賣總銷雙雙成長3成，永慶房產集團加盟事業體董事長劉炳耀（左5）到現場祝賀。（永慶房產集團提供）

永慶房產集團2018年尾牙大接力越來越嗨，為慶祝好成績場場嗨翻！本周輪到桃竹苗揭曉傲人成績。永慶加盟三品牌去年在竹苗地區店數市占近5成，桃竹苗區業績成長有超過25％，桃園區更是總銷與聯賣雙雙成長3成，新展店店數成長超過1倍，超搶眼的績效讓尾牙規模再擴大，請到朱俐靜、楊蒨時等實力派唱將輪番上陣，以演唱會規模犒賞員工，讓員工們直呼「真是太過癮了！」

今年桃區尾牙，首度由永慶不動產、有巢氏房屋與台慶不動產三品牌的桃區經管會共同舉辦，為慶祝第一場聯合尾牙，特別選在1月份甫開幕、桃園最大的歐式會館，營造最豪華的氣勢。

永慶不動產經管會會長余玟進表示，除了場地是特別挑選，活動內容也比往年更加精彩。這次尾牙從一入場就讓同仁進入大獎拿不完的歡樂氛圍，入口處設置了2個幸運運動關卡，員工們只要闖關成功，就能獲得「美夢成真明信片」參加抽獎，得獎者可獲得一個Rimowa行李登機箱，超實用的獎品，讓員工們一進場就有機會搶得好禮。

闖關暖身 店東店長上菜

暖身的闖關遊戲後，緊接著是充滿科技風的「雷射激光舞」做為尾牙主宴的序曲，炫目的雷射光影隨著舞者肢體變換擺動，搭配震撼力十足的磅礡配樂，如同科幻電影般的炫麗效果，觀眾們無不驚呼連連！

開場秀後，終於輪到享用美食盛宴的時間，但上菜時卻讓所有員工們大吃一驚，原來負責上菜的不是餐廳服務生，而是由所有店東、店長擔任服務生上菜，為每個同仁服務。

台慶不動產桃區經管會會長李元勇說，「店東長們都非常感謝員工們這一年的付出與辛勞，因此才想以幫員工上菜的方式，表達我們的感謝！」

尾牙的最高潮，當然是實力派唱將楊倩蒔與朱俐靜的表演了！2位唱將繼選秀節目《超級偶像》第三季後，再次同台飆唱，尾牙前就讓所有員工期待不已，兩位唱將果然沒讓大家失望，先由楊蒨時帶來招牌曲《命中要愛》、《看好》等歌曲，具爆發力的高音，讓全場聽得如癡如醉！最後再由朱俐靜飆唱40分鐘，熱門歌曲《光的定律》等，一首接一首，宛如演唱會的高規格演出，讓員工們直呼過癮。

好禮250個 頭獎現金10萬

場地、表演高規格，抽獎當然也不能馬虎，有巢氏房屋桃區經管會會長廖照娟分享，這次總共準備超過250個大禮，現金獎就有上百個，最大獎是大家最期待的10萬元現金紅包，禮多錢也多，希望所有員工都能抽好禮、發大財，金豬年好運旺旺來！

(中國時報)