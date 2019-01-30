永慶房產為竹苗影響力最大品牌
回顧2018年，永慶房產集團旗下三大品牌在桃竹苗一枝獨秀，尤其是在竹苗地區，店數市占直逼5成，而在新竹，店數市占更是早已突破50％關卡，可謂是竹苗地區影響力最大的品牌。
深植永慶文化的「深度聯賣」再次發揮力量，永慶加盟三品牌在竹苗地區的單店平均聯賣業績，較前一年成長了超過3成，而竹苗地區業績成長幅度也超過3成，再次證明聯賣成為店東長們推升業績的最佳助力之一。
永慶房產集團竹苗區聯合尾牙將在1月31日展開，預計將席開120桌，超過千人參與，更請來有「小阿妹」稱號的簡語卉，帶來天后張惠妹的熱舞組曲，要讓現場氣氛嗨到最高點！竹苗區尾牙另一大亮點則是搖滾樂團「Angel’s Rock天使搖滾樂團」，融合live搖滾樂演唱加上舞蹈的特殊表演方式，使整場表演更有爆發力。此外現場更備有近600個獎項，中獎率直逼5成，且大多是同仁最愛的現金獎，要讓大家滿載而歸！
永慶房產集團2018年尾牙全台持續延燒，包含竹苗區尾牙在內，已舉辦9場尾牙，本周五（2月1日）將在台北南港展覽館舉辦壓軸場，總計10場尾牙宴席開1600桌，超過16000人參與。
(中國時報)
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