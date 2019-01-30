警所旁逞凶 惡少連轟30槍

2019年01月30日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

近期少年開槍事件簿

這不叫目無法紀，什麼叫目無法紀！17歲陳姓少年昨天在新莊分局頭前派出所旁的小巷，持槍朝貿易公司連開30槍，值班員警衝出對空鳴槍示警後，將少年撲倒逮捕，少年宣稱遭人詐賭，才會拿撿來的槍枝開槍洩憤，但被害呂姓公司負責人否認涉賭，強調可能與弟弟在外欠債有關，警方不排除背後有人教唆犯案，擴大追查中。

懷疑遭詐賭 被害人否認

這起槍擊案發生在昨天上午10時39分，陳姓少年騎機車到新莊化成路某貿易公司前，一下車，就掏出改造手槍朝屋內射擊，打完一整排15發子彈後，換上第二個彈匣，再將15發子彈射完，當時屋內有一名員工上班，嚇得趴倒在地未受傷，但放在屋前的貨品遭掃射彈痕累累，令人觸目驚心。

離譜的是，頭前派出所與被害貿易公司僅相隔一條2公尺小巷，陳姓少年幾乎是站在派出所斜前方開槍，行徑膽大妄為，值班員警陳鼎元、陳元璞聽聞槍響，衝出值班台發現陳姓少年持槍掃射，陳員立即掏槍對空鳴擊示警，少年見警追出，即將手 槍往地上丟棄後轉身逃逸，2警奮勇追上，並將少年撲倒壓制。

2警聞聲出動 鳴槍制伏

陳姓少年落網後供稱，他日前到賭場玩天九牌輸了近6萬元，懷疑遭人詐賭，聽聞賭場負責人就是貿易公司呂姓老闆，他一時氣憤，才會拿日前看夜景時撿到槍彈開槍洩憤。

不過，呂男矢口否認涉賭，強調根本不認識陳姓少年，但透露他弟弟對外有債務，不久前還有人到他家討債，但他與弟弟不常往來，也不知道弟弟行蹤，不知是否因此成了代罪羔羊。

被捕還嗆聲 警追藏鏡人

少年母親事後趕到警局，她向警表示，兒子不學好，經常在外鬼混惹事，她也管不動；面對警方偵詢時，少年還不斷囂張嗆警「動作小一點，不要碰到我」，言行極度乖張，警方懷疑背後有藏鏡人教唆少年犯案，先將少年護送少年法庭審理，案由新北市警方擴大追查中。

(中國時報)