古惑仔催賭債 逼富少磕100個響頭
23歲左姓男子自稱四海幫海巨堂大哥，平時以文山、新店為據點，吸收未成年中輟生壯大勢力，左嫌日前在永和經營「妞妞」賭場暗中詐賭，又宣稱一被害人亂摸他手下的女友，將對方帶至旅館用菸頭狠燙，藉機勒索20萬元，行徑囂張猖狂，北市警方昨逮捕左嫌等11人，訊後已依組織犯罪條例送辦。
警方調查，左嫌年紀輕輕，對外卻自稱海巨堂「大哥」，廣收20餘名小弟，其中許多都是未成年，每天領著一群幫眾在新店、文山地區橫行。
左嫌先在永和經營妞妞賭場，但疑似在牌面動手腳做記號，從中訛詐賭客，有人賭1晚就輸了60多萬元，左就帶手下前往被害人住家，恐嚇家人代為還錢，被害人被嚇到搬家避難。
去年7月，左嫌獲知1名被害人家境富裕，以「有事要談」為由，將對方約至松山區某旅館，一進門後就控制對方行動，並以「你上次亂摸我兄弟女友」為由，要對方認錯、賠償。
眾嫌隨後以菸頭燙燒被害人頸部、手部，接著用菸灰缸敲頭，最後再將水倒進裡面，要對方全部喝完再磕100個響頭認錯，最後勒索20萬元才讓被害人離開。
此外，去年8月凌晨，他帶手下前往羅斯福路KTV唱歌，因其中有未成年遭店員制止，左隨後就邀集6、7人手持棍棒，衝入打人並砸店，嗆聲：「開店了不起嗎？」、「你再擋啊！」才揚長而去。
警方前晚兵分多路收網，逮捕9男2女，左嫌警訊時卻避重就輕，宣稱有些事是手下自己做的，全無昔日當大哥的氣燄，訊後依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。