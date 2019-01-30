全民防兒虐 盯梢預防注射資料

2019年01月30日 04:11 中國時報 張理國 、 鄭舲 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

行政院跨部會昨檢討社會安全網漏洞，政務委員林萬億表示，未來「小媽媽」案件確定將由學校及醫院進行轉介通報；衛福部也將推動「全方位兒童醫療照護網絡」，預定3、4月報行政院核定即可實施，將從6歲以下兒童預防注射資料掌握兒虐對象；法務部也將由檢察官及早介入，瞭解兒虐案件發生原因。

林萬億指出，統計顯示過去重大兒虐事件中，死亡重傷者有9成都是6歲以下兒童，81％是3歲以下，40％是1歲以下；光是去年通報到「兒少保護系統」者就有5萬9936件，但開案率只有19.6％。

他表示，兒虐重大事件中，34％有通報兒少保系統，30％通報過家暴系統，24％通報過高風險家庭；理論上每個個案都有通報，但還是有重大兒虐案件發生，顯示社會安全網還是有遺漏。

林萬億提及，衛福部推動的「全方位兒童醫療照護網絡」，計畫內容主要是針對6歲以下兒童，凡屬於偏遠家庭或家庭經濟不佳、父母親子功能不足，不一定會準時替嬰幼兒預防注射者，由於健康及預防注射很多都是在高風險家庭中被遺漏，補實相關通報可以幫助發現兒虐案例。

他指出，過去兒虐都是等小孩火化，檢方才去查死因，所以法務部推動精進兒虐案件偵辦流程時，希望可以讓檢察官更早進入，而法務部正與國健署合作，希望讓過去的兒虐事件，可以透過回顧，找出兒虐原因，做為相關單位預防及訪視。

此外，監委王美玉等人表示，感化教育中的兒少有高達7成來自單親、貧窮或隔代教養家庭，行政院已回文，2所少年輔育院將改制為矯正學校，朝一般高中、技職教育規畫，每年1100多位受感化教育學生接受正常的學校教育，維護司法兒少受教權益。

法務部則表示，有關改制作業已成立籌備處，增加師資，下月將邀教育部、司法、教育、學術及社會各界人士共同研商。

(中國時報)