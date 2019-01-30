志玲姊姊老家 豬年最夯抓寶聖地
中國時報
陳柏安／台北報導
抓寶熱度豬年不減！放眼演藝圈，包括五月天的阿信、納豆、王子等人，都是寶可夢的瘋狂粉絲，雖然未曾聽說志玲姊姊也是抓寶一族，不過，《周刊王》調查，林志玲的台南老家已被「寶粉」揪出標記，極有可能成為豬年最熱門的抓寶聖地！
去年九合一大選，國民黨提名的女性縣市長候選人全部當選，展現女力大爆發。就任後的第一個農曆新年，女縣市長們不約而同地安排參拜行程，祈求全民旺旺發大財。究竟有哪些是她們必拜的名廟，《周刊王》獨家揭露。
《時報周刊》報導，「最美妖精」李聖經和台灣非常有緣，2015年曾來台拍攝韓劇《女王之花》，人生的第一場見面會，也在農曆年前獻給了台灣粉絲，雖是為了工作，但李聖經早已開啟「觀光客模式」，將行李箱空間預留了一半，打算把各式台灣美食打包回家，其中便當、布丁和古早味蛋糕，堪稱是她心目中的「台灣三寶」！台開新天堂樂園在花蓮正式登場，成最新打卡勝地，《時報周刊》新春合刊號特別贈送園區內全球最高室內螺旋滑梯體驗券(另有影城、餐飲招待券)。《周刊王》在本期新春合刊號也附贈「國民初戀」林莎跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。
(中國時報)
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