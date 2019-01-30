志玲姊姊老家 豬年最夯抓寶聖地

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳柏安／台北報導

抓寶熱度豬年不減！放眼演藝圈，包括五月天的阿信、納豆、王子等人，都是寶可夢的瘋狂粉絲，雖然未曾聽說志玲姊姊也是抓寶一族，不過，《周刊王》調查，林志玲的台南老家已被「寶粉」揪出標記，極有可能成為豬年最熱門的抓寶聖地！

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(中國時報)