凶手稱病求輕判 小燈泡父母籲速審
內湖3歲女童小燈泡當街被砍殺斷頭案，高院更一審昨首次開庭，過去病識感低的冷血凶手王景玉，當庭再次向法官說：「我有精神疾病，符合減刑規定」，試圖請求輕判；小燈泡父母則委由律師表示，希望更審程序詳盡明快，不要再耗費於無謂的法律研究，庭末，法官諭知全案候辦。
2016年3月28日，王景玉在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀、身首異處，檢方起訴求處死刑；高院審理期間，王景玉向法官表示自己有精神疾病，符合減刑規定，而辯論終結前，小燈泡父親出庭表示希望法官將凶手判死，但高院認定王受思覺失調症影響殺人，將他判處無期徒刑，遭最高法院撤銷。
高院更一審昨開庭提訊王景玉，他坦承犯罪，但辯稱患有精神疾病，符合刑法減刑的規定，王的律師也為他聲請傳喚5位專家學者，請求法官重做精神鑑定，並釐清兩國際公約在本案應如何適用。
蒞庭檢察官則強力反對，認為王的律師要求欠缺實務經驗的法律學者到庭提供法律意見，沒有必要性且侵犯審判核心；小燈泡父母委任的律師也表示，本案犯罪事實已詳查認定，不要耗費時間在無謂的法律研究上，未來實際審理時，小燈泡的父母仍會出庭。
庭末，法官諭知，將由合議庭評議後再決定是否准許王景玉律師的聲請，將擇期再開庭；至於原本一直擔任王景玉辯護人黃致豪律師，日前因被爆料捲入婚外情紛爭，更一審的律師團名單中，黃致豪已「消失除名」。
(中國時報)
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