柯選2020 北市支持度崩跌

2019年01月30日 04:11 中國時報 張潼 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

《美麗島電子報》公布最新民調，若蔡英文總統、台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫參選2020，與上個月相較，柯33.4％支持度仍然最高，朱23.4％居次，蔡則是19.0％，但柯朱2人的民調趨勢都是下跌，唯蔡上升超過4％。值得注意的是，台北市民對柯參選的支持度陡降16.9％，顯示「柯粉」對於他競逐總統大位，態度轉趨觀望。

臉書退讚 白色力量衰退

由於支持度下跌，加上「柯家軍」陳思宇再立委補選慘敗、近來臉書粉絲頁出現「退讚潮」，外界認為「白色力量衰退」。柯29日受訪時僅頻頻打太極，不願正面回應相關議題。

根據《美麗島電子報》每個月的民調，柯文哲在2020參選總統的支持度方面，一直都維持領先優勢，此次仍以33.4％居第一，領先蔡英文、朱立倫，但是，與上個月的民調結果相較，柯下滑了3個百分點、朱下滑了5.6個百分點，反而蔡英文的支持度上升；而若單看台北市部分，柯文哲2020支持度更是從31.8％陡降至16.9％，相差高達14.9個百分點。

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目中分析，這份民調結果顯示，柯文哲支持者對於他選總統，態度趨向猶豫，進一步來說，是選舉時的氛圍沈澱下來，民眾開始檢視柯的政績，所以短時間內他若宣布要選2020，台北市民態度相當保留，柯文哲必須要有足夠正當性來說服選民。

參選組基金會 頻打太極

對於民調以及各個評論，是否是參選2020的警訊？柯文哲大打太極，稱自己又沒說要選總統。但他也坦言，有想過要組基金會，但「想3秒就忘掉了」，設基金會要幹什麼，接著他甚至反問提問媒體，每天都不知道怎麼回答這些問題，題目越來越怪，「不是否決掉，是有需要才做，沒需要幹什麼做？」

郝龍斌批柯 無經濟政績

柯家軍陳思宇在立委補選落敗，國民黨副主席郝龍斌昨受訪指出，柯文哲支持的候選人選得不好，凸顯兩件事，第一是候選人本身不討喜，對市政也不熟悉；第二則是「柯文哲旋風比不上韓國瑜旋風」，直言柯已經沒有網路聲量，也沒有經濟政績。

(中國時報)