新北預算卡關 地方建設延宕

2019年01月30日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

美國聯邦政府預算未過停擺一個多月，無獨有偶，新北市預算案至今未過，民進黨議員更大砍預算，除了新工程無法動支預算，就連敬老金都恐將斷炊，民眾憂心忡忡；新北市主計處澄清，雖然新工程無法動支，但例行性的年金可按上年度執行數執行，市府將全力溝通，早日通過預算。

例行年金可按上年度執行

新北市政府108年總預算案從上一屆市議會延至今年改朝換代後，仍爭論不休，第三屆臨時會14日到31日召開，但案件在第一天就因議事規則爭論不休，眼看臨時就會要結束，新北市今年度預算恐過年後才能三讀通過。

這次議會大換血，議員卯起來臨時動議刪除預算，其中民進黨議員廖宜琨就提出148張歲出刪除動議單，動議刪除金額高達160多億，民進黨議員陳文治動議單也高達151張，刪除金額70餘億，目前案件大多延後討論。

新工程計畫費用無法動支

議員刪除項目，包括八里、樹林、新店焚化爐營運費用，衛生局登革熱防治噴藥等，就有官員私下笑稱，乾脆也學美國聯邦政府關門休息一個月好了。

主計處長鄭瑞城表示，依照地方制度法規定，例行性預算可以依照上年度的執行數執行，如敬老金、焚化爐營運費用都可以先動支，不會運作停擺。

鄭瑞城解釋，已經發包的案子可以保留決標結果，等議會預算通過後再執行，至於新工程計畫要等議會審議後再執行。

國民黨團書記長周勝考表示，預算審查是議員職權，但許多延續性建設動輒全刪，又不詳列理由，讓人感覺是情緒性刪預算，相當不妥。

民進黨團總召何博文則說，預算是每年最重要公事，逐條審查是議員應盡職責，新北市府預算過不了，市府官員在答詢時又一問三不知，應該檢討的是新北市府。

另市府將每位議員1200萬元的「建議款」，取消原先補助社團的800萬元「經常門」預算，全部變成補助設施設備的「資本門」用途，市長侯友宜29日也到議會溝通。

(中國時報)