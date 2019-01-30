海水川溪案 綠促代位求償
新竹市香山區海水川溪遭鑫磊水泥公司汙染案，採樣送驗報告29日出爐，確定含有有害物質「酚類」。環保局已對鑫磊開罰250萬元，全案除由新竹檢方偵辦中，民進黨市議會黨團29日也要求嚴懲業者，並要市府代位求償。
去年12月16日，香山海水川溪遭汙染，溪中魚群大量翻肚死亡，環保局調查發現是上游的水泥製品公司鑫磊的桶槽破損，外洩的液體造成溪水汙染，除第一時間採樣送驗外，也依水汙法等規定罰處250萬元，新竹地檢署檢察官也立即展開偵辦。
農工區應落實灌排分離
當時採樣的送驗報告昨天出爐，外洩的液體確定為有害物質「酚類」，另部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量也超過放流水標準。市議員劉康彥表示，民進黨團提出3點訴求，包括要求市府要「嚴懲違法業者」、「落實代位求償」、「建立預防機制」。
他說，鑫磊未登記廠區設立儲存槽，有規避檢查意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到汙染，籲請檢方應以最嚴格的刑法第190之1條起訴，嚴懲違法業者。由於海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對農作物、農地是否遭受汙染有疑慮，市府也應協助民眾代位求償。
此外，市府應全面對全市水泥產業相關業者進行總體檢，若有相關汙染情事應即刻開罰並要求限期改正。而工廠、農地混雜區域，市府應要求落實灌排分離。
盯業者限期清除汙染物
環保局長副局長洪明仕表示，事發後已立即督促、協助業者以11天時間完全清理回收汙染物，將長達3公里長的汙染溪水與溪底泥清除乾淨，之後再檢測確定已無有害物質，若農民仍有疑慮，可通報市府農業單位。
(中國時報)
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