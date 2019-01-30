放下政治 燕拚經濟不設限
台中市長盧秀燕28日出訪香港1天來回，29日在豐原召開市政會議受訪時強調，任內會放下政治全力拚經濟，勿畫地自限，只要願意跟台中做朋友，不排除城市論壇；而且是「一城對多城」，不僅是大陸與港澳地區，朋友愈多愈好，希望與世界各國城市做朋友。
一城對多城 張開雙臂歡迎
盧秀燕表示，出訪行程雖緊湊但很值得，尤其「中華出入口商會」特地採購台中茂谷柑送會員，只要我們伸出友誼的手，就有辦法把貨賣出去；台中到國外拚經濟不只是香港，近日也與新加坡搭上線。
盧秀燕強調，大陸許多省份在現場提出口頭邀訪，她都表示謝意，待年後市政狀況更穩定後，時間上如許可，對方若對台中哪些項目有興趣，都不排除相關的連結；任內會放下政治、全力拚經濟，才是照顧民生的關鍵。
要合作 不限陸與港澳地區
「把政治放下，就不會給自己設限！」福建省副省長鄭新聰也邀請盧到福建訪問。盧秀燕表示，雙城論壇不必畫地自限，也不限於中國大陸與港澳地區，只要對台中經濟有幫助，可以「一城對多城」，希望與世界各國城市做朋友，朋友越交越多，經濟才會越來越好，讓「貨出去、人進來」。
盧秀燕指出，農業局、觀旅局及經發局也共同前往香港，除在現場推廣台中農產品，包括蜂蜜、糕餅、花卉等，希望獲得香港貿易買家的注意，並介紹台中的機械、手工具機、自行車等產業。
觀旅局長林筱淇昨日與台中觀光相關公協會拜會香港旅運業者，並簽署兩項觀光合作備忘錄及進行觀光推介會；林筱淇說，藉此深化港澳赴台中與中台灣觀光行銷力道，落實台中拚經濟、拚觀光的市政願景。
(中國時報)
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