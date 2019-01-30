成大校長續任 首邀學生致詞
成功大學校長蘇慧貞2015年打破成大傳統，成為創校88年首位女校長。4年過去，29日舉行續任致聘典禮，蘇慧貞說，續任和初任校長心情一樣，前一晚夜不成眠，她致詞洋洋灑灑闡述成大未來藍圖，同時也哽咽謝謝父母身體健康、一路陪伴，理性感性兼具；典禮更頭一回邀學生會代表致詞，首開全國大學風氣。
蘇慧貞昨天從教育部主任祕書朱楠賢手上接過聘書，前教育部長黃榮村、曾志朗、台南市副市長許育典、台達電創辦人鄭崇華、旺宏電子董事長吳敏求等人都出席見證，場面溫馨。
鄭崇華及吳敏求出席見證
蘇慧貞指出，台灣高等教育面臨大學治理、平均註冊率不足、外籍生在台學習規範，甚至與產業界合作的範疇與成果分享機制等，盤根錯節衝擊台灣高等教育日常運作，成大也不例外，但問題發生也代表給了所有的可能，她感謝4年來一起共度難關的行政夥伴、海外內成大人的支持。
她強調，未來4年的成大，將會在全球社群中清楚標記各自的價值，成大人也會在倫理基礎上發展的知識文化與科技，關注弱勢以及社會責任，連結所在的城市、國家，共同面對未來的挑戰，從高端領域與優質轉譯使研究躍升，從深耕轉型與啟動新創使產學躍升，從多元融合與全球聚落使國際躍升。
關注弱勢 承擔社會責任
台達電創辦人鄭崇華致詞表示，感謝成大為企業培育許多人才，還提到全球景氣受陸美貿易戰影響，預料貿易戰會持續很久，對台灣有一定影響，大家只能樂觀奮鬥。
他也提到，4年前，國內不少企業因人工不足前往大陸投資，現在有很多供應商要回來，但台灣卻欠缺能夠動手做的人才，產生人才斷層，感謝成大一路相挺，成為台達電能夠發展下去後盾。他說，基於為台灣培育科技產業第一線需要的人才，台達電基金會開發線上教學培育計畫，迄今已有300萬人次上線學習。
面對記者提問陸美貿易戰，他說，這場貿易戰應會持續很久，台灣只能樂觀奮鬥、不要氣餒，未來要看談判狀況如何。
(中國時報)
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