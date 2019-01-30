愛情發大財 來高雄走春拜廟

2019年01月30日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

過年走春何處去？高市府推出「愛情發大財」宗教之旅，精選10間廟宇及特色教堂，要讓單身貴族脫單，各行各業財運亨通。市長韓國瑜29日力邀全國民眾到高雄過年，預估有幾十萬人將湧入，市府會全力以赴做好準備。

韓力邀民眾到港都過年

民政局以求愛情、求發財為主題，推薦10間廟宇及特色教會、教堂，特別製作《愛情發大財》小手冊，收錄交通寶典、建築特色及簡介，以及鄰近美食、人氣景點。

民政局長曹桓榮表示，「求姻緣」的部分包括單身男女口耳相傳脫單最靈驗的鹽埕霞海城隍廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮、岡山壽天宮等，婚紗熱門拍攝勝地的台灣首座天主教玫瑰聖母教堂、基督長老教會旗後教會、童話教堂鹽埕教會等地。

岡山螺絲媽祖 全球唯一

針對「發大財」主題，民政局推薦名列全台10大財神廟及月老廟的高雄關帝廟，以及200年歷史的旗山天后宮、林園東林福德廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮等，適合金豬年想發大財的遊客參香，另可走訪周邊觀光景點及大啖在地美食。

韓國瑜表示，像是岡山壽天宮廟內有全球唯一「螺絲媽祖」，但鮮少人知道，堪稱隱藏版景點，壽天宮也是大岡山祈求姻緣的知名廟宇；春節連假9天，歡迎全台民眾到高雄旅行，已交代各單位克盡職守，將軟體、硬體、清潔、安全設施等工作做好，迎接遊客觀光。

(中國時報)